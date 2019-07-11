شاب يقتل شقيقته خنقا في الكرك

هشال العضايلة وطلال غنيمات

الكرك– أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عاما على قتل شقيقته (24 عاما) خنقا، في منزلهما بمنطقة الطيبة في محافظة الكرك، ليل الأربعاء.

وقال مصدر أمني لـ”الغد” إن مدير الطب الشرعي في إقليم الجنوب، ومدعي عام المزار الجنوبي، والاجهزة الامنية المعنية حضروا إلى الموقع وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن أحد الأشخاص قام بتسليم نفسه لمديرية شرطة محافظة الكرك بعد قيامه بقتل شقيقته خنقا إثر خلافات بينهما بحسب ادعائه، حيث جرى التحرك للمكان وإبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي للكشف على الجثة وبوشرت التحقيقات.