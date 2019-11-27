شاحنات “رام” الأفضل لعام 2020

عمان – اختارت مجلّة موتور ترند شاحنات رام للمهام الشاقة لفئة أفضل شاحنة لعام 2020. فوفقاً لتصويت المحررين في هذه المجلّة المتخصصة في السيارات، فوز رام للمهام الشاقة هو الثاني للسنة الثانية على التوالي، مع نيل رام 1500جائزة أفضل شاحنة لعام 2019 العام الماضي.

ومنذ أن أصبحت شاحنات رام علامة مستقلة منذ عشر سنوات، فازت بلقب أفضل شاحنة للعام من مجلة موتور ترند خمس مرات في الأعوام 2010 و2013 و2014 و2019 و2020.

تكرم جائزة “الأفضل للعام” من مجلة موتور ترند أفضل المركبات التي تتّسم بقيمة ممتازة، وتتفوق في فئتها، ويكون لها تأثيرٌ بارزٌ في عالم السيارات، مع الإشارة إلى أنّ هذا اللقب مرغوب بشدة في عالم السيارات ويمثل الذروة في فئة شديدة التنافس.

وقال ريد بيغلاند، رئيس العلامة التجارية “رام”: “تقدم شاحنات رام للمهام الشاقة رسالة قوية عن شركتنا وعن علامة شاحنات رام. ففي فئة الشاحنات شديدة التنافس يؤكد الفوز بجائزة أفضل شاحنة لعامين متتاليين مرة أخرى أننا نقدّم أفضل الشاحنات الخفيفة وشاحنات المهام الشاقة الموجودة على الطرقات اليوم.”

وبرنامج “الأفضل للعام” من مجلة موتور ترند مخصص لكلّ مركبات طراز 2020 الجديدة بالكامل أو التي خضعت لتحسينات كبيرة. وعوضاً عن تنافس المركبات المشاركة في ما بينها، تخضع المركبات لكامل مجموعة الاختبارات التي تجريها موتور ترند لتقيّم كل ناحية من نواحي السيارة تقريباً. ويتم بعد ذلك تقييم كل المركبات على ثلاث حلبات مختلفة في مركز محترف لاختبار السيارات قبل اختيار السيارات المتأهلة للنهائيات.

وعلّق إدوارد لو، رئيس تحرير مجلة موتور ترند، قائلاً: “لقد اخترنا رام للمهام الشاقة كأفضل شاحنة لعام 2020 إذ تقدم أداءً وأسلوباً وقدرات لا مثيل لها في فئة الشاحنات شديدة التنافس. وقد صممت شاحنتا رام 2500 ورام 3500 للعمل والمرح، وهما بالتالي تمنحان هواة الشاحنات محركات جبارة ومقصورة فاخرة ومتطورة ومجموعة من المزايا العملية والمفيدة. ونتقدّم بالتالي من علامة رام بالتهاني لفوزها بلقب أفضل شاحنة لعامين متتاليين.”