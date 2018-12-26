شاحنة “غروهي” تختتم جولتها المكوكية

عمان- للمرة الأولى ضمن جولتها الدولية، جابت شاحنة «غروهي» الرائدة عالمياً في توفير الحلول المتكاملة للمطبخ والحمام مختلف المناطق اللبنانية ضمن جولة مكوكية توقفت في ثماني محطات؛ حيث تلقى المحترفون والشركاء والمتابعون معلومات واسعة حول مجموعة منتجات «غروهي». وتمكن زوار كل محطة من المشاركة في نشاط مختلف مفعم بالمفاجآت سلط الضوء على أحدث ابتكارات «غروهي»، وآخر الاتجاهات السائدة والتقنيات المستحدثة.

تجدر الإشارة إلى أن جولة معرض “غروهي” النقال تمر بأكثر من 30 دولة حول العالم من روسيا إلى البرتغال، ومن المملكة المتحدة إلى بلغاريا مروراً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقدم منتجات الشركة المبتكرة في تجربة حية. فهذه الجولة تم تصميمها لنقل تجربة “غروهي” مباشرة عبر المواقع والمحطات المحلية، متيحةً للزوار إمكانية اختبار منتجاتها في ظروف هي الأقرب إلى واقع الحياة ونماذج الأعمال. كما كان لخبراء “غروهي” إسهاماتهم من حيث تقديم النصائح حول أحدث حلول هذا القطاع من التصميم إلى التركيب.