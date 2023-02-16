شادي زيدان بحالة حرجة جدا ويدخل في غيبوبة

كشف الصحفي السوري أحمد الدرع تطورات الحالة الصحية للممثل السوري شادي زيدان شقيق الممثل السوري أيمن زيدان، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في كواليس تصوير أحد أعماله الدرامية لرمضان المقبل نتيجة إصابته بنزيف في الدماغ.

وكتب الدرع على صفحته الخاصة عبر فيسبوك:”لا يزال صاحب القلب الطيب واليد الكريمة الفنان شادي زيدان بحاجة لدعواتكم… للأسف كان تعرض لجلطة دماغية ونزيف دماغي يوم امس وما زال حتى الآن في العناية المركزية.. هو الان حسب اغلب المقربين دخل في كوما.. ولكن دعواتكم له في ظهر الغيب قادرة بإذن الله على شفائه.. شادي ما قصر ابدا في حق احد.. كان اخا للجميع… يساعد الجميع… يخاف على الجميع…اللهم اشف عبدك شادي زيدان شفاء لا يغادر سقما”.