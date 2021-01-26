“شارب الجنرال”.. مجموعة قصصية جديدة للبرقاوي

عمان-الغد- صدرت عن دار البيروني للطباعة والنشر المجموعة القصصية “شارب الجنرال” للقاص سمير البرقاوي.

وكتب جهاد الرنتيسي على الغلاف الاخير للمجموعة ان البرقاوي يغرف في مجموعته القصصية الثالثة “شارب الجنرال” من اوجاع الناس وامراض السياسة في نصف الكوكب الذي اريد له ان يكون مظلما ولم يتوقف سكانه عن الحلم.

واشار الى انه في عوالم قصص المجموعة التي تؤطر انماط حياة ما كان يعرف بالعالم الثالث وسقطت تفاصيله في دوامة العولمة -دون ان يغادر ثالثته -محاولة لتطبيع العلاقة بين سكون الزمن والنهايات المفتوحة، ولا تخلو ملامح هذه العلاقة من التشوهات بدءًا بنجاح مراكز صنع القرار في سعيها الى تأبيد الاذعان بتربية الخوف في النشء وهو على مقاعد المدرسة ومرورا بشعور الوضاعة وانعدام الرضا عن الذات واحساس التحول الى بقايا بشر.

وجاء في كلمة الغلاف الاخير ان هذا الزيف يحاكي هشاشة الدكتاتوريات التي تبدو واضحة في اجواء الخوف من الاختلاف ورفض مظاهر ثقافة التنوع والنزوع الى التفسير البوليسي عند التفكير في التفاصيل الصغيرة.

وتطغى الانكسارات والانهيارات على ارادة الحياة في قصص المجموعة ويظهر اثرها واضحا على تفكير وحس الكائن البشري لكنها تبقى عاجزة عن نفي امل ينوس لتهتدي به الارواح القلقة.

ويذكر ان للبرقاوي مجموعتين قصصيتين سابقتين “ذاكرة الرماد” و “الدقائق الخمس الاخيرة من عمر الكون”.