شارع “الطلياني”.. هجران بُعيد شهرة- فيديو

محمود خطاطبة

عمان – يُعتبر شارع “الطلياني”، الذي يقع في سط عمان القديمة، معلم تراثي عريق، يضم في جنباته منازل ومحال تجارية قديمة البناء، لكنها تمتاز برونق يمزج ما بين جماليات القدم والحداثة، فضلًا عن تميزه بوجود أدراج، تدل على قدم المكان.

“الطلياني”، كان يُعد، في مضى من أعوام، أحد أشهر شوارع منطقة وسط البلد، المُتخصصة في بيع الملابس والأحذية الأجنبية المستعملة، أو ما يُعرف بـ”البالة”.

ذلك الشارع، كان مقصدًا، ليس فقط لأصحاب الدخول المتدنية، بل تجاوزه إلى أصحاب الطبقة المتوسطة، وحتى تلك المرتفعة، حيث كان يعج بالمحال، التي تقوم بيع البضائع والملابس والأحذية الأجنبية، ذات الماركات العالمية غير المقلدة “أصلية”، بشتى أنواعها، والتي كانت سمتها الأساس الجودة العالية، فضلًا عن أن أسعارها تُناسب جميع طبقات المجتمع.

لكنه، وبفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتراجع الحركة التجارية، بات يتعرض إلى نوع من الهجرة، إذ أصبح الكثير من التجار يُغلقون محالهم، بسبب ضيق الحال، وتراجع القوة الشرائية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع، بشكل فوق طاقة الكثير من الأردنيين، والتي نجمت أصلًا عن ارتفاع الكلف من ضرائب ورسوم… وما زاد “الطين بلة” انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أجبر العديد من التجار إلى “هجر”، محالهم، أو تغيير “المهنة”.

وبعد ذلك، أصبح شارع “الطلياني”، مشهورًا ببيع الستائر (البرادي)، تمتاز أيضًا بجودة عالية، وبأسعار في متناول يد أبناء طبقات المجتمع كافة، وذلك بعد أن أقدم الكثير من التجار في هذا الشارع إلى تحويل تجارتهم إلى بيع الستائر (البرادي).

إلى ذلك، يسترسل تجار ومواطنون بالحديث عن عراقة ورونق وقدم هذا الشارع، واصفين رواده، الذين كانوا يمثلون مختلف طبقات المجتمع.

ويصفون “كيف كانت بداية “الطلياني”، قائلين بأنه كان متخصصًا في بيع الألبسة الأجنبية “البالة”.

لكنهم يضيفون بأنه وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بات هناك الكثير من المحال “مغلقة”، فيما تحول بعضها الآخر إلى بيع الستائر (البرادي).

ويؤكدون أن الوضع من سيء إلى أسوء، فالحركة الشرائية أصبحت لا تُذكر، بينما بات إيجار المحال الشهرية، مرتفعة، مقارنة بالدخول المتأتية منها، بالإضافة إلى عدم وجود مواقف للمركبات، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حركة الشراء والبيع.

يُشار إلى أن تسمية هذا الشارع، جاءت نسبة إلى المستشفى الإيطالي “الطلياني”، الذي يُعد من أقدم وأعرق مستشفيات الأردن، حيث يعود تاريخ بنائه إلى العام 1927، من قبل المُنظّمة الإيطالية المُختصة بالصحة (ANSMI).. هذا المستشفى أُنشئ على مساحة 11 دونمًا في منطقة وادي السرور، الواقع ما بين شارع سقف السيل غربًا والجزء الأسفل من الأشرفية شرقًا.