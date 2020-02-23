شاركت مجموعة أبو عودة إخوان بأكبر ملتقى سنوي عربي وأقليمي لقادة القطاع الغذائي في دبي (جلف فود 2020) وبمشاركة العديد من الشركات والمصانع العربية والأجنبية المتخصصة في مجالات أنتاج وتصنيع وتجارة المواد الغذائية والصناعات والمنتجات المكملة، إن هذا الحدث يعتبر الأبرز في المنطقة ويفتح أفاق جديدة للأعمال أقليمياً وعالمياً، ومن هنا جائت مشاركة بن معروف في هذا الحدث تحت مظلة مجموعة شركات أبو عودة إخوان تتويجاً لجهود بن معروف في سعيها للأنتشار وأن تكون الشريك الأمثل والمزود للقهوة في السوق المحلي والإقليمي ولثقتها بجودة منتجاتها وقوة علامتها التجارية .

وقد صرح السيد أسماعيل أبو عودة مدير عام شركة بن معروف بأن الشركة تأسست في عام 2018 تحقيقاً لحلم شخصي قائم على الشغف والحب لكل مايتعلق بعالم حبوب القهوة وسعي دائم في البحث عن أفخر أنواع القهوة المختارة من أفضل حبوب القهوة في العالم، وليشارك هذا الشغف مع محبي القهوة تم الأنطلاق من خلال شركة بن معروف كشركة متخصّصة في إنتاج وتزويد منتجات القهوة وتوفيرها من خلال مختلف قنوات البيع في المملكة وبمنافذ بيع تحمل علامتها التجارية وبعدد 8 فروع وبوجود خطة توسع طموحة لضمان توفير منتجاتها للذواقة والراغبين لتحتل قهوة معروف محبة وثقة عملائها.

وأضاف السيد أسماعيل بأن مشاركة بن معروف في المعرض تزامنت مع ذكرى تأسيس الشركة وأطلاق أعمالها التجارية في السوق الأردني ، وقد أبدى سعادته بهذا الحدث المميز على مستوى المنطقة ولما لمسه من تفاعل وأعجاب من الزوار بمنتجات الشركة، عملت شركة بن معروف خلال أيام المعرض بتقديم منتجاتها من القهوة العربية الأصيلة والتركية واللبنانية بخلطاتها الأصلية والقهوة الأمريكية بحبوب الأرابيكا الفاخرة والأسبريسو المركزة والقهوة الفرنسية بنكهتها المميزة، وقد لاقت جميعها أستحسان جميع من تذوقها وأبدو أعجابهم بتميزها بعبوات التعبئة المواكبة لأحدث وأعلى المواصفات لما لها من دور أساسي في حفظ القهوة طازجة وليشعر المتذوق بنكهتها الحقيقية من أول رشفة.

كما شكر السيد أسماعيل معالي وزير التجارة والصناعة الأردني والسفير الأردني في الأمارات لزيارتهم للمعرض ولتشجيعهم للصناعات والمشاركات الأردنية ولما لمنتجاتها من جودة وتميز وبأعلى المواصفات ، وأضاف، بأن هذه المعارض تعد فرصة حقيقية للتعريف بالمنتج الأردني وبالصناعات الأردنية وهذا مالمسناه من تفاعل أيجابي من الزوار ومن المناقشات مع الفاعلين في هذا المجال من العديد من الدول والذين أبدو شديد أعجابهم بمنتجاتنا مما شجعنا في شركة بن معروف على تسريع الخطى في سعينا للأنتشار عالمياً بعد أن حازت بن معروف على ثقة المستهلك الأردني وبامتياز.

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أننا في بن معروف نؤمن أن القهوة المتميزة تبدأ من عملنا الدؤوب في البحث عن النوعية الفاخرة والجودة العالية لحبة القهوة الخضراء المزروعة في حقول العالم لتوفيرها لعملائنا بشكل مميز، فمقدار جودة منتجاتنا تعكس كمية الشغف والجهد في كل حبة.