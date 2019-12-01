شاشات وتقنيات العرض مميزة من “إل جي إلكترونيكس”



عمان- منذ ابتكارها لأول شاشة استخدمتها لتقديم أول جهاز تلفاز في كوريا الجنوبية حمل اسمها في العام 1966، مضت “إل جي إلكترونيكس” في إحداث ثورات متتالية في قطاع تقنيات العرض، حتى باتت اليوم رائدة في هذا المجال.

وكانت “إل جي”، وبفضل فكرها الاستباقي، قد تنبأت منذ زمن بمدى الأهمية التي ستحتلها الصورة في العصر الرقمي الجديد، ما دفعها منذ البداية لضخ الاستثمارات وبذل الجهود للمشاركة في إدخال القطاع لعهود غير مسبوقة وابتكار الأجيال الجديدة من أجهزته، متمكنة من لعب دور محوري في هذا المجال، وواضعة بصمتها في كل جيل من أجيالها التي انتقلت من شاشات الأشعة الكاثودية CRT واللونين الأبيض والأسود والصورة المتقطعة ذات الجودة والوضوح المتواضعين في أجهزة التلفاز وشاشات العرض والألعاب، إلى شاشات الإسقاط الخلفي DLP REAR-PROJECTION، ومن ثم شاشات البلازما التي تبعتها شاشات LCD وLED الملونة مع الوضوح الأفضل، والتي أعقبتها الشاشات السينمائية ثلاثية الأبعاد، وصولاً لشاشات OLED وشاشات NanoCellTM بدقتي 4K و8K.

من قلب مراكزها للابتكار، قدمت “إل جي” أول تلفاز أبيض وأسود تم إصداره في كوريا الجنوبية، وأول تلفاز ملون ديجتال في العالم، وأول شاشة بلازما PDP قياس 60 بوصة في الوقت الذي كان فيه القياس الأقصى لا يتجاوز 30 بوصة، فضلاً عن أول تلفاز بلازما بتكنولوجيا صفوف الرسومات الممتدة التي تختص بتقديم وضوح أفضل XGA-Grade Single Scan قياس 42 بوصة، وأول تلفاز في العالم مع شاشة بلازما بنسبة تباين 5000:1، وأول تلفاز LCD في العالم بتقنية HDR، وأول تلفاز في العالم قياس 50 بوصة بالوضوح الكامل، وأول تلفاز LCD متكامل قياس 55 بوصة مع فك التشفير المدمج، بالإضافة لأول تلفاز LED ثلاثي الأبعاد بالكامل، وأول تلفاز منحنٍ بتكنولوجيا OLED.