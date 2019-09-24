شاشة من “أمازون” تساعد الأشخاص المصابين بمشاكل في البصر

سان فرانسيسكو– باتت شاشة “إيكو شو” من “أمازون” العاملة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التعرف على أدوات تستخدم عدة في المطبخ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف ومشاكل في البصر.

وبات بإمكان “أليسكا” وهو اسم برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يتحكم بشاشات والمساعد الصوتي من “أمازون” الرد على السؤال التالي : “أليكسا ما الذي أحمله في يدي؟”

وطورت هذه الخاصية الجديدة بمساعدة مركز المكفوفين في سانتا كروز في شمال كاليفورنيا.

وشددت ستايسي غريجالفا التي فقدت بصرها وهي بالغة وشاركت في تطوير المشروع “هذا أمر يساعدني كثيرا ويجعلني أربح الكثير من الوقت ولم أعد بحاجة إلى وسيلة أخرى أو مساعدة شخص آخر لأتمكن من تحديد الأشياء”.

وشددت ساره كابلنر إحدى المسؤولات عن برنامج أليكسا في شركة “أمازون”، “نريد مساعدة الجميع أكان زبونا يفرز محتويات كيس التبضع أو شخصا يحاول معرفة ما هو موجود على طاولة المطبخ”.

ويفور التقدم الحاصل على صعيد الذكاء الاصطناعي مساعدة ثمينة جدا للمعوقين مثل الطباعة أو القراءة الآلية للنصوص للأشخاص الذين يعانون صعوبات في السمع أو البصر.(أ ف ب)