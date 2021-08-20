شاكر بطلا لسباق الدرفت الثاني والفقهاء ثانيا والحلو ثالثا

أيمن وجيه الخطيب

عمان – حسم السائق محمد شاكر لقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدرفت اليوم الجمعة في حلبة في مادبا، وسط أجواء شديدة الحرارة على حلبة السباق، ونظم السباق الأردنية لرياضة السيارات من دون جمهور، وفقا للبروتوكول الصحي لجائحة كورونا، بمشاركة 29 سائقا من الأردن وفلسطين، وتكون من 3 جولات.

وتم بث منافسات السباق مباشرة عبر قناة المملكة الرقمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب للأردنية لرياضة السيارات.

طريق شائك للوصول لمنصة التتويج

كانت عملية جس النبض بين السائقين في الجولة الأولى من السباق التي أحكم قبضته عليها محمد شاكر (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 382 نقطة، ولحق به بالمركز الثاني رأفت هارون (تويوتا جي تي 86) برصيد 382 نقطة، وجاء في المركز الثالث محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30) برصيد 359 نقطة، وحل بالمركز الرابع ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30) برصيد 340 نقطة، وجاء في المركز الخامس أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس 13) برصيد 332 نقطة، وجاء بالمركز السادس عثمان التكريتي (بي ام دبليو ايه 46) برصيد 317 نقطة، وحل بالمركز السابع أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 46) برصيد 292 نقطة، وجاء بالمركز الثامن محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30) برصيد 288 نقطة، وحل بالمركز التاسع سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 36) برصيد 274 نقطة، وجاء بالمركز العاشر عبد الله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس 13) برصيد 262 نقطة.

وبقي محمد شاكر محافظا على تقدمه في الجولة الثانية من السباق محرزا المركز الأول برصيد 397 نقطة، وكانت المنافسة على أشدها في هذه الجولة، وتقدم إلى المركز الثاني محمد الفقهاء برصيد 385 نقطة، وتقدم عبد الله أبو حسين إلى المركز الثالث برصيد 382 نقطة، كما تقدم إلى المركز الرابع عثمان التكريتي برصيد 378 نقطة، وجاء في المركز الخامس ياسر الحلو 365 نقطة، ولحق به في المركز السادس أنس الحلو برصيد 363 نقطة، وحل في المركز السابع رأفت هارون برصيد 347 نقطة، وجاء بالمركز الثامن محمود شداد برصيد 331 نقطة، وحل بالمركز التاسع أحمد الجبالي برصيد 330 نقطة، وجاء بالمركز العاشر مؤيد يوسف برصيد 273 نقطة.

وفي الجولة الثالثة استطاع فيها محمد شاكر نيل لقب السباق، رغم تعرض سيارته لمشاكل.

نتائج سباق الدرفت الثاني

– المركز الأول: محمد شاكر (بي ام دبليو ايه 30)، وجمع 397 نقطة.

– المركز الثاني: محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)، وجمع 385 نقطة.

– المركز الثالث: ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، وجمع 365 نقطة.

– المركز الرابع: أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 46)، وجمع 363 نقطة.

–المركز الخامس: مؤيد يوسف (بي ام دبليو ايه 30)، وجمع 355 نقطة.

– المركز السادس: سهيل الأصبح (فلسطين – بي ام دبليو ايه 30)، وجمع 288 نقطة.

– المركز السابع: سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 36)، وجمع 277 نقطة.

– المركز الثامن: عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، وجمع 251 نقطة.

– المركز التاسع: محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، وجمع 251 نقطة.

– المركز العاشر: عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 46)،وجمع 244 نقطة.

–كأس المبتدئين : نصر هنية .

– كأس أفضل نتيجة لمشاركة خارج الأردن: سهيل الأصبح (فلسطين).