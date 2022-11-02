شاكيرا تقبل قدمي والدها فرحاً بتحسن حالته الصحية

ظهرت المغنية العالمية شاكيرا في فيديو مؤثر، وهي تزور والدها اللبناني الأصل وليام مبارك شديد، النزيل منذ أسبوعين في مستشفى Teknon-Quirón ببرشلونة، وهناك قامت بتمارين علاج طبيعي لساقيه، لتدريبه على تحريكهما، ولما وجدته يفعل ذلك بمفرده، غمرتها الفرحة وراحت تقبّل قدميه.

مضت شاكيرا بعدها إلى حساب لها في موقع Instagram البالغ متابعيها فيه 76 مليونا و900 ألف، وبثت الفيديو الذي تم تصويره أثناء زيارة والدها، ومعه كتبت عبارة قالت فيها: “الحياة هي ما بين زيارة المستشفى وأزياء الهالوين” فنال ملايين الإعجاب والتعليقات التي أثنت على احترامها الكبير لوالدها البالغ 91 عاما، وعدم خجلها من الظهور وهي تقبّل قدميه.

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