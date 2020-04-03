شالكه يعود للتدريبات بشكل مخفض وبمسافات بين اللاعبين

برلين – عاد فريق شالكه للتدريبات على أرضية الملعب، بعد توقفها بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن بشكل مُخفّض وبقواعد تحمي اللاعبين باستخدام البروتوكول الأمني الذي أقرته الحكومة الألمانية وهو وجود مسافة متر ونصف بين كل مواطن والآخر.

وقام اللاعبان أحمد كوتوجو وبينيتو رامان بالركض على أرضية الملعب ومن ثم أدى بقية اللاعبين التدريب بطريقة “تنس كرة القدم”.

وتم إيقاف بطولة الدوري الألماني “البوندسليجا” حتى 30 أبريل/نيسان الجاري على الأقل وقامت العديد من الأندية بإلغاء تدريباتها على أرضية الملعب ووضعت برامج للاعبين للحفاظ على لياقتهم في المنزل.

ومع ذلك عادت بعض الأندية –بما فيها أوجسبورج- للتدريبات بشكل مخفض وبمجموعات لاعبين لا تتخطى الخمسة. – (إفي).