شالكه يواجه أونيون وعينه على اللحاق بالصدارة موقتاً

برلين – يتحين شالكه خامس الترتيب فرصة اللحاق بالمتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ، عندما يفتتح الجمعة المرحلة الثالثة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم أمام ضيفه أونيون برلين.

ويبتعد شالكه بفارق 3 نقاط عن مونشنغلادباخ، الذي يستقبل فرايبورغ الرابع في مباراة قوية الاحد، وذلك بعد خسارة المتصدر المفاجئة أمام أونيون برلين الصاعد من الدرجة الثانية.

ولم يخسر شالكه في المباريات الاربع الاخيرة في الدوري، لكن لاعبي المدرب دافيد فاغنر اهدروا عدة فرص لتسلق قائمة الترتيب ولو موقتا.

ويتألق مع “الأزرق الملكي” لاعب الوسط المغربي أمين حارث صاحب ستة أهداف هذا الموسم، بينها الهدف الاول خلال الفوز الاخير على فيردر بريمن. ويزيد رصيد حارث الحالي عما حققه في آخر موسمين مع شالكه.

في المقابل، يخوض فريق العاصمة المباراة منتشيا لفوزه في آخر ثلاث مباريات على جاره هرتا برلين (1-0) وماينتس (3-2) ومونشنغلادباخ (2-0)، كما نجح لاعبو المدرب السويسري اورس فيشر في الفوز في آخر خمس مباريات في مختلف المنافسات.

وكان الفريقان التقيا في مباراة هامة عام 2001 عندما كان برلين في الدرجة الثالثة، فخرج شالكه فائزا 2-0 بهدفي يورغ بوهمي في نهائي مسابقة الكأس.

وتتركز الانظار على لايبزيغ الثاني بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ في ظل النتائج اللافتة التي يحققها. فقد نجح لاعبو المدرب يوليان ناغلسمان بالفوز في آخر 3 مباريات والتأهل الاربعاء الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما قلبوا تأخرهم في الوقت القاتل بهدفين امام ضيفهم بنفيكا البرتغالي الى تعادل 2-2.

وقال صاحب الهدفين السويدي اميل فورسبرغ: “بلوغ ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخ النادي يعني أننا نقوم بالامور بشكل صحيح. أنا فخور”.

ويحل لايبزيغ ضيفا على بادربورن الاخير والفائز مرة يتيمة في 12 مباراة.

Schiedsrichter-Gespann für #S04FCU ⬇️ 👮‍♂️ Daniel Schlager

🚩 Sven Waschitzki

🚩 Dominik Schaal

4⃣ Mike Pickel

📺 Deniz Aytekin

📺 Eduard Beitinger Mehr Infos zum Spiel ▶️ https://t.co/Wcr2OGsrPK#S04 | 🔵⚪️ | #Bundesliga pic.twitter.com/Wxg5pu3xPE — FC Schalke 04 (@s04) November 27, 2019

أما بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، فيستقبل باير ليفركوزن التاسع بعد فوزه مرتين تواليا في الدوري بعهد المدرب الموقت هانزي فليك بديل الكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه، واربع مباريات في مختلف المسابقات لم تهتز فيها شباكه اي مرة مقابل تسجيل 16 هدفا.

وحقق بايرن فوزا كاسحا على ارض النجم الاحمر الصربي 6-0 الثلاثاء في دوري الابطال، بينها رباعية “سوبر هاتريك” في ربع ساعة لهدافه الرائع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبعدما رفع رصيده الى 27 هدفا في 20 مباراة هذا الموسم مع بايرن، كتب ليفاندوفسكي (31 عاما) على تويتر “يجب أن أقر، أنا مدمن على تسجيل الاهداف”.

وقال فليك عن مهاجمه الفتاك: “روبرت في القمة راهنا. يتدرب بشكل محترف للغاية، يقدم الكثير ويحصل على المكافأة”.

وتصفه زوجته آنا، وهي بطلة كاراتيه سابقة، بأنه “ماكينة” يمضي ساعات كثيرة في صالة اللياقة البدنية للبقاء في حال جيدة.

وبعد خسارته الصعبة على ارض برشلونة الاسباني 1-3 الاربعاء في دوري الابطال، يحل بوروسيا دورتموند على هرتا برلين ومدربه الجديد يورغن كلينسمان القادم لانقاذه من المركز الخامس عشر.

وفاز دورتموند مرة وحيدة في آخر أربع مباريات في الدوري، وبعد الخسارة ضد برشلونة قال مدربه السويسري لوسيان فافر “فتحنا ملعبنا كثيرا، تركنا الخصم يلعب بارتياح. لكننا لعبنا جيدا ايضا… قلصنا الفارق الى 1-3 وكان بمقدورنا تقليصه الى 2-3”.

وعن ترك لاعبه الانكليزي الشاب جايدون سانشو على مقاعد البدلاء لعدم التزامه وتركيزه أخيرا قبل نزوله وهز الشباك أضاف “اتخذنا هذا القرار في دورتموند، وتحدثنا عن هذا الموضوع، نقطة. نجتاز مرحلة صعبة جدا راهنا، لكني واثق من الوصول”. (أ ف ب)