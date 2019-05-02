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شاهد بالصور والفيديو: ثعبان بثلاث عيون في أستراليا

منذ 4 ساعات

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نورثرن تيريتورى- عثر بولاية نورثرن تيريتورى شمالي أستراليا على ثعبان بثلاث عيون، يطلق عليه اسم “مونتي بايثون”، في بلدة “هامتي دو” النائية.

الثعبان الغريب، عُثر عليه على طريق “أرنهيم” السريع، في أواخر مارس/آذار.

ولدى الثعبان جمجمة مشوهة وثلاث عيون، بما فيها عين إضافية تخرج من منتصف رأسه.

وقال متحدث باسم إدارة “الأراضي الشمالية للمتنزهات والحياة البرية”، اليوم الخميس، إن الإدارة سعت جاهدة من أجل إطعام الثعبان منذ اكتشافه على أيدي حراس الغابات.

وأضاف أن الثعبان نفق في الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن الثعبان كان صغير في السن، وقد تم العثور عليه على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوبي داروين عاصمة الولاية.

السلطات قالت إنه “قد تم الحصول على أشعة سينية لرأس الثعبان، كشفت أنه لم يكن هناك رأسان منفصلان لنفس الثعبان، بل يبدو أنها جمجمة واحدة بتجويف عين إضافي”.

الإدارة قالت إنه “شبه مؤكد أن العين الثالثة هي أمر طبيعي، لأن الزواحف المشوهة شائعة نسبيًا”.(الجزيرة)

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