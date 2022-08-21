شاهد لحظة احتراق نيزك في سماء حائل السعودية -(فيديو)

وثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، اختراق نيزك لامع سماء منطقتي حائل والقصيم.

وظهر النيزك اللامع بضوء قوي جدًا يميل للأخضر، حيث أعقبه دخان في مساره بقي لما يقرب من نصف دقيقة حتى اختفى.

تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء #السعودية تمن مشاهدته من #حائل و #القصيم

وقد تصلنا شهادات من مناطق اخرى اضاء النيزك الارجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر ادخنه في مساره في السماء تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح انه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي #نيزك_حائل pic.twitter.com/eOW4ThBmXo — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 20, 2022

وقال المتخصص في علم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي، على حسابه على بموقع “تويتر”، إنه وفقًا لعددٍ كبيرٍ من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول النيزك بين حائل والمدينة المنوّرة والقصيم على ارتفاع 80 – 120 كلم.

اكثر مقطع وضوحا وهو متداول على #نيزك_حائل

تم تصويره من القصيم جهة الغرب pic.twitter.com/4tvNKJ7rO4 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 21, 2022

وأضاف أن تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي، لافتًا إلى أنه إذا نجا شيء منه فقد يكون وصل للأرض بين الطائف والرياض.