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شاهد لحظة احتراق نيزك في سماء حائل السعودية -(فيديو)

5:20 م2022-08-21
النيزك
النيرك

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وثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، اختراق نيزك لامع سماء منطقتي حائل والقصيم.

وظهر النيزك اللامع بضوء قوي جدًا يميل للأخضر، حيث أعقبه دخان في مساره بقي لما يقرب من نصف دقيقة حتى اختفى.

وقال المتخصص في علم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي، على حسابه على بموقع “تويتر”، إنه وفقًا لعددٍ كبيرٍ من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول النيزك بين حائل والمدينة المنوّرة والقصيم على ارتفاع 80 – 120 كلم.

وأضاف أن تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي، لافتًا إلى أنه إذا نجا شيء منه فقد يكون وصل للأرض بين الطائف والرياض.

5:20 م2022-08-21
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