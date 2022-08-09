شاهد لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني

توفي الدبلوماسي السعودي السفير محمد القحطاني، أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الإفريقي، بدار حرس الحدود في القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

وسقط «القحطاني» أرضًا مغشيًا عليه أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر، حيث كانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف المؤتمر، على الفور هرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأوليّة له، إلا أنه تبين وفاته، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر. وكالات