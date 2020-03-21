شاهد ماذا يفعل نجوم الكرة الاردنية في الحجر المنزلي – فيديو

خالد الخطاطبة

عمان – يعيش نجوم كرة القدم الأردنية في الوقت الحالي أوضاعا صعبة، في ظل الحجر المنزلي الذي يبعدهم عن التدريبات والمباريات، في إطار الجهد الجماعي لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

ويمارس نجوم كرة القدم المحلية، في فترة الحجر المنزلي العديد من الأنشطة مثل التدريبات الفردية، والطبخ ولعب البلاي ستيشن، واللعب مع الاطفال ومتابعة الأخبار، وغيرها من الأمور التي يعيشونها لأول مرة.

وذهب لاعبو كرة القدم المحلية في بداية الحجر الصحي، للانتظام في التدريبات الفردية، للحفاظ على جاهزيتهم، قبل أن تفتر هممهم، وتتراجع معدل تدريباتهم، في ظل انشغالهم بشؤون اخرى مثل متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الأخبار.

وحصلت “الغد: على فيديوهات حصرية لنجوم كرة القدم أمثال مصعب اللحام وعبدالله ذيب وعبدالله الزعبي وابراهيم الجوابرة، تتعلق بطبيعة حياتهم في الحجر المنزلي.

وتظهر الفييوهات تدريبات فردية للاعب عبدالله ذيب،ونشاطات بيتيه لمصعب اللحام مثل الطبخ، واستعراض كروي للجوابرة، وارشادات وتدريبات لعبدالله الزعبي.