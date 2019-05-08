شاهين يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأعيان

عمان- أدى العين محمد سعيد شاهين اليمين الدستورية أمام مجلس الأعيان خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.

وقدم الفايز التهنئة والتبريك للعين شاهين بالثقة الملكية السامية متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة الأردن في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتقضي المادة 80 من الدستور بأن :”على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها: “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور ، وأن أخدم الأمة ، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”.

وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الاجتماع نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الرابع عشر من شهر نيسان الماضي ، ونص الإرادة الملكية بتعيين “محمد سعيد” شاهين عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الماضي.-(بترا)