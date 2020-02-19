“شبابية وطلابية القومية واليسارية” تستنكر ورشة “رؤية المتوسط 2030”

عمان-الغد- رفضت المكاتب الشبابية والطلابية لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تنظيم ورشة شبابية إقليمية بمشاركة صهيونية في عمان الأسبوع المقبل تحت عنوان (رؤية المتوسط 2030)، معبرة عن استنكارها إزاء ذلك.

وفيما يأتي نص البيان:

تعبر المكاتب الشبابية والطلابية لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الاردنية عن رفضها الشديد واستنكارها لقرار المفوضية الاوروبية في عمان تنظيم ورشة شبابية اقليمية بمشاركة صهيونية في عمان بتاريخ 26 شباط تحت عنوان (رؤية المتوسط 2030) وبمشاركة مؤسسات مجتمع مدني من الأردن ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان اضافة لمشاركين من الكيان الصهيوني.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد اعلان صفقة (ترامب – نتنياهو) متجاهلا الموقف الاوروبي من القضية الفلسطينية المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وعليه فإننا نطالب المفوضية الأوروبية الغاء مشاركة الوفد الصهيوني كما نطالب الحكومة الاردنية منع اقامة هذه الورشة في عمان انسجاماً مع موقف الشعب الاردني الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني ومواقف النقابات المهنية والاحزاب والفعاليات الشعبية والشبابية، وان تخطو الحكومة انسجاماً مع الموقف الشعبي نحو الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وخاصة بعد اعلان صفقة القرن التي الغت كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني.

كما ندعو لتكاتف الجهود وتضافرها وتوحيد الصفوف لعمل العديد من الفعاليات على الارض خلال الفترة القادمة للحيلولة دون انعقاد هذه الورشة التي تكمن خطورتها في الاستهداف والتأثير على المنظمات الشعبية والشبابية في الاردن وفلسطين وبقية الدول العربية المشاركة في هذه الورشة.

اننا ندين الصمت الحكومي والتكتم الشديد عن الجهات المشاركة في الورشة وندعو لأوسع تحرك شعبي وبكل الوسائل الممكنة لوقف هذا التسلل التطبيعي المدان، وسنواصل العمل مع كل القوى والهيئات الوطنية والشعبية لوقف كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.