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شباب الأردن بطلا لـ “غرب آسيا للأندية النسوية”

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – حسم فريق شباب الاردن لقب بطولة غرب آسيا للاندية النسوية بنسختها الاولى بعد فوزه على نظيره نجوم الرياضة اللبناني 3-0، في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ملعب شركة تطوير العقبة.

وسجلت لانا فراس ونتاشا النبر والمحترفة اليس كوسي اهداف شباب الاردن، الذي رفع رصيده الى 9 نقاط في صدارة الترتيب، مع بقاء مباراة واحدة له امام الارثوذكسي الفلسطيني.

وحسب تعليمات البطولة، فان الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط يتوج باللقب، وفي حال تساوي فريقين بالنقاط يتم اللجوء الى فارق المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة بالرصيد.

وكان شباب الاردن قد فاز على فريقي الرفاع البحريني 2-0، ونجوم الرياضة 3-0، الامر الذي يضمن له التتويج حتى في حال خسارته بالمباراة القادمة امام الارثوذكسي، وفوز فريقي الرفاع ونجوم الرياضة فيما تبقى لهم من مباريات.

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