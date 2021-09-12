شباب الأردن والجزيرة يتجاوزان الفيصلي والبقعة في دوري المحترفين

عمان -الغد- استعاد فريق شباب الأردن نغمة الانتصارات في دوري المحترفين، بعد تجاوزه نظيره الفيصلي بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات الأسبوع السادس عشر من البطولة، ضمن المباراة التي شهد أحداثها ستاد عمان الدولي مساء الأحد.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى هدد المحترف البرازيلي دوغلاس مرمى الفيصلي من كرة رأسية ارتطمت بالعارضة، ليرد عليه الفيصلي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عبر اللاعب مجدي عطار لكنها جانبت القائم الأيسر لمرمى شباب الأردن.

وسيطر الفيصلي على الكرة في أغلب مجريات الشوط الأول باستلام وتدوير الكرة في منتصف الملعب، دون وجود خطورة حقيقية على مرمى المنافس، ليفاجأ لاعب شباب الأردن محمد أبو طه الجميع، ويمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول المدير الفني لفريق الفيصلي تعديل الأمور من خلال الزج بأحمد عرسان والمحترفان سعودي عبد الله وهشام الصيفي على فترات، دون وجود خطورة حقيقية على مرمى شباب الأردن.

وفي الربع ساعة الأخيرة، حاول المدافعان أنس بني ياسين وسالم العجالين بتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء، دون أن يتمكنا من تعديل النتيجة، ليظهر المحترف البرازيلي دوغلاس ويسجل هدفاً ثانياً لفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بخمسة دقائق، قبل أن يقف القائم عائقاً أمام تسديدة وسيم الريالات القوية.

ووصل فريق شباب الأردن إلى النقطة 22 وفي المركز السابع، فيما بقي الفيصلي عند النقطة 27 وفي المركز الرابع.

وفي التوقيت ذاته، تمكن فريق الجزيرة من تحقيق الفوز الأول له في مرحلة الإياب، بعد تجاوزه مستضيفه البقعة بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتقدم فريق الجزيرة بالنتيجة عبر اللاعب عامر جاموس د13، قبل أن يعزز زميله أحمد الحارث ثائر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني د48، ليختتم حمزة الصيفي أهداف فريقه بتسجيله الهدف الثالث د69.

ورفع فريق الجزيرة رصيده من النقاط إلى النقطة 22 وبقي في المركز السادس، فيما بقي فريق البقعة في المركز الثاني عشر والأخير وبجعبته نقطة واحدة.