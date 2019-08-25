شباب الأردن وعمان يتقاسمان صدارة الدوري النسوي للمحترفات

عمان – الغد – فاز فريق شباب الأردن على عمان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب البولو، لحساب الأسبوع الثاني عشر للدوري النسوي للمحترفات “المستوى الأول” 2019.

وحقق الارثوذكسي فوزاً على الحسين 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة ، فيما تغلب الاستقلال على الاهلي 10-1 في المباراة التي اقيمت السبت 24 من الشهر ذاته.

ورفع شباب الأردن رصيده إلى 25 نقطة متقاسماً صدارة الترتيب مع عمان، فيما حل الاستقلال ثالثاً بـ22 نقطة، والارثوذكسي رابعاً بـ19 نقطة، والاهلي خامساً بـ5 نقاط، والنصر والحسين في المركزين السادس والسابع بـ4 نقاط.

ويفتتح الأسبوع الثالث عشر وما قبل الاخير للبطولة عند الخامسة عصر الجمعة 6 أيلول (سبتمبر) بمواجهة النصر والحسين على ملعب البولو 1، ويلتقي الارثوذكسي مع عمان عند الثامنة مساءً على ذات الملعب.

وتختتم منافسات الأسبوع بلقاء وحيد يجمع شباب الاردن مع الاهلي عند السادسة مساء السبت 7 أيلول (سبتمبر) على ملعب البولو 1.



وحسب تعليمات البطولة فانه وفي حال تساوي فريقين بالنقاط ولتحديد المركز الأول أو حسم الهبوط ، فان الجهة المنظمة تقوم باقامة مباراة بينهما وفق نظام المباراة النهائية خلال 72 ساعة من نهاية البطولة، وفي حالة استمرار التعادل بعد الوقت الأصلي للمباراة، يتم تمديدها لشوطين إضافيين مدة كل شوط (15) دقيقة، وإذا استمر التعادل بعد الشوطين الإضافيين، ولتحديد الفائز يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية من علامة الجزاء.