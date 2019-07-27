شباب الأردن يترقب قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم اليوم

عمان – الغد – يترقب فريق شبال الأردن قرعة بطولة “كأس الملك محمد السادس” للأندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط مساء اليوم السبت بمشاركة 32 فريقاً، وبحضور مندوبي الأندية المشاركة، ويمثل الأردن في البطولة فريق شباب الأردن.



وتتنافس الأندية المشاركة على اللقب والفوز بجائرة المركز الأول والتي تصل إلى 6 ملايين دولار، مقابل 2,5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني “الوصيف”، مقابل نصف مليون دولار لفرق نصف النهائي، و200 ألف دولار لفرق ربع النهائي، مقابل 150 ألف دولار لأندية ثمن النهائي، وهي الجوائز المالية الأعلى في تاريخ البطولة التي انطلقت موسم 1981- 1982، ومرت بعدة مراحل تغير فيها مسمى البطولة ونظامها أكثر من مرة، وصولاً إلى النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 29.

وجرى قبل إجراء القرعة تصنيف الأندية المشاركة إلى مستويين حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدول المشاركة بهدف عدم مواجهة ناديين من دولة واحدة في الدور الأول الـ32، وضم المستوى الأول إلى جانب الجزيرة والوصل، أيضاً النجم الساحلي (حامل اللقب) ، الترجي، الوداد والرجاء وأولمبيك أسفي (المغرب)، الإسماعيلي والاتحاد السكندري (مصر)، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الشباب والاتحاد (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، والجيش السوري.

في المقابل، شمل التصنيف الثاني أندية ظفار والنصر (عمان)، العهد والنجمة (لبنان)، شباب الأردن (الأردن)، هلال القدس (فلسطين)، نواذيبو (موريتانيا)، أهلي بنغازي (ليبيا)، المحرق (البحرين)، المريخ والهلال (السودان)، الكويت، العربي، السالمية (الكويت)، المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات في المجموعة (A) و(B) والتي تنطلق في أغسطس المقبل.

وتجرى مباريات الدور الأول خلال الفترة من 20 آب (أغسطس) إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، على أن تجرى قرعة دور الستة عشر في 8 أكتوبر، وتقام مبارياته خلال الفترة من 18 إلى 30 من ذات الشهر، وجرى اقتراح إقامة قرعة الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي في الأول من كانون الأول ( ديسمبر) المقبل على أن تُلعب منافسات ربع النهائي بداية من 13 كانون الأول (ديسمبر) 2019 وحتى كنون الثاني (يناير) 2020، فيما تلعب مباريات نصف النهائي في الفترة من 5 شباط (فبراير) وحتى نهاية آذار (مارس) 2020 والنهائي أحد أيام 18،17،16 نيسان (أبريل) المقبل على ملعب الأمير مولاي محمد بالعاصمة المغربية الرباط.