شباب الأردن يتصدر دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية المحترفين

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس السبت منافسات الأسبوع العاشر لدوري الناشئين ت17 لأندية المحترفين، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وتغلب شباب الأردن على مستضيفه الرمثا 3-0، والجزيرة على سحاب 2-1، وفاز الوحدات على البقعة 4-1، وبذات النتيجة تفوق الحسين على معان، فيما انتهت مواجهتي الفيصلي والجليل، السلط وشباب العقبة بالتعادل 1-1.

ويتصدر شباب الأردن ترتيب الفرق برصيد 26 نقطة، وحل الجزيرة ثانيا بـ 25، الوحدات 24، الرمثا 21، الحسين 19، الفيصلي 14، البقعة 13، سحاب 8، الجليل والسلط 7، معان 6، شباب العقبة 2.

وحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل لدوري النخبة الفرق الحاصلة على الترتيب من (1 – 6) والذي ستقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب ما بين هذه الفرق.

وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة أصحاب المراكز من (7 – 12) إضافة للفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من بطولة تحت سن 17 لأندية الأولى والثانية والثالث، وبنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1 – 6) في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في الدوري الممتاز بموسم 2022، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7- 10) تشارك في دوري الدرجات العام 2022.