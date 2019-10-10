“شباب الأردن” يتوّج اليوم بلقب “أندية غرب آسيا”

عمان- الغد– تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة غرب آسيا للأندية النسوية في نسختها الأولى، قبل أن يشهد ملعب تطوير العقبة حفل الختام وتتويج شباب الأردن باللقب وصاحب المركزين الثاني والثالث، إضافة الى توزيع الجوائز الفردية للبطولة.

ويواجه نجوم الرياضة نظيره الرفاع البحريني عند الخامسة مساء على ملعب شركة تطوير العقبة، قبل أن يلتقي أبو ظبي مع الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء على الملعب ذاته.

وكان فريق شباب الأردن حقق العلامة الكاملة في البطولة، بعد فوزه في المباراة الرابعة على التوالي على فريق الأرثوذكسي الفلسطيني 10-1، أول من أمس، على ملعب شركة تطوير العقبة.

وكان شباب الأردن قد حسم لقب البطولة لصالحه منذ الجولة الماضية بعد تغلبه على نجوم الرياضة اللبناني بثلاثية نظيفة.

وسجلت المحترفة في صفوف شباب الأردن اليس كوسي خماسية لفريقها، قبل أن تحرز آية المجالي ثنائية، ولينا الصاحب، راية حينا، وماسة زيادة هدفا لكل منهن، فيما تكفلت رزان عوض بتسجيل الهدف الوحيد للأرثوذكسي.

وفي المباراة الثانية، فاز أبو ظبي الإماراتي على الرفاع البحريني 2-1؛ حيث سجل لأبو ظبي رافيلا ترافالو وايديلين سانتوس، فيما أحرزت هازليندي رينكون هدف الرفاع الوحيد.

ومع ختام الجولة الرابعة، يتصدر شباب الأردن ترتيب الفرق بـ12 نقطة من أربع مباريات، وحل نجوم الرياضة ثانياً بـ6 نقاط من ثلاث مباريات، وأبو ظبي والرفاع ثالثا ورابعا برصيد 3 نقاط، فيما بقي الأرثوذكسي بدون نقاط.