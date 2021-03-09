شباب الأردن يجمد الكرة النسوية

عمان – الغد- فاجأ نادي شباب الأردن، الشارع الرياضي المحلي، بتجميد الكرة النسوية في النادي، وبالتالي الاحتجاب عن البطولات التي كانت أغلبها من نصيبه.

ولم يشارك شباب الأردن حاليا في اجتماعات الأندية النسوية، ما استدعى اسقاط فريقه تحت سن 17 من منافسات دوري الناشئات الذي ينطلق يوم الخميس المقبل.

وفيما يتعلق بلاعبات الفريق الأول، فقد انتهت عقودهن جميعا، وبات بامكانهن اللعب في النادي الذي يحبون.

وكان رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، أعلن في وقت سابق، أن الازمة المالية التي يعاني منها النادي، سببت التوجه نحو تجميد الكرة النسوية. -(أخبار النجوم)

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