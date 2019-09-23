شباب الأردن يحاور النجم الساحلي بلغة التأهل

مصطفى بالو

عمان- يحاور فريق شباب الأردن مستضيفه النجم الساحلي التونسي بلغة التأهل، وذلك عندما يلاقيه عند الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب المنستيري، لحساب إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بكرة القدم، معولا على أفضلية الفوز الذي حققه شباب الأردن بنتيجة 2-1 في عمان.

أجواء حماسية

غلف الحماس تدريبات فريق شباب الأردن منذ وصوله الى مقر إقامته في مدينة سوسة، حين أجرى الفريق تمريناته يومي السبت والأحد على ملعب المرادي في مرسى القنطاوي، ووزع تدريباته بين الجانبين البدني والتكتيكي، والأخير تعمق فيه من خلال وجبتي الاحد والاثنين، حيث اجرى البروفة النهائية على ملعب المباراة.

وتكررت اجتماعات الجهاز الفني بقيادة محمود الحديد باللاعبين، بهدف رفع الجاهزية النفسية، وتحفيز اللاعبين، ومطالبتهم بتقديم قصارى جهدهم، انتصارا لناديهم وللكرة الأردنية، منوها الى أن مباراة الذهاب حضر فيها الفريق الضيف وهو غير معترف بإمكانيات الشباب، وواجهت اللاعبين الكثير من الصعوبات، إلا أنهم انتصروا عليها وحققوا نتيجة الفوز التاريخي في عمان، مؤكدا لهم أن كرة القدم تعطي من يعطيها ولا تعترف بالمستحيل والعبرة في الخواتيم، مشددا بضرورة العودة الى عمان ببطاقة التأهل.

وتعمد إدارة نادي شباب الأردن برئاسة سليم خير، ووجود عضوي مجلس الإدارة عامر القماز ومهند كراعين، الى دعم الروح المعنوية للاعبين وشحذ الهمم بهدف الانتصار للكرة الأردنية بالبطولة العربية، في الوقت الذي كان رئيس النادي خير قد حرص على التقاء اللاعبين قبيل السفر الى تونس، مؤكدا ثقة الجميع بقدرات اللاعبين وامكانياتهم والقدرة على خطف بطاقة التأهل، مشيدا بروح الفريق والتنسيق والتعاون مع الجهاز الفني بقيادة الحديد، حيث كان خير قد التحق أمس بوفد شباب الأردن في تونس.

الفوز.. قاسم مشترك

فرص الفوز تشكل قاسما مشتركا في حديث المدير الفني لشباب الأردن محمود الحديد، والمدير الفني للنجم الساحلي فوزي البنزرتي، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في في فندق “خلف جاز”، مبديا الحديد احترام شباب الأردن للفريق المستضيف وتاريخه الكروي في بطولات بلاده والأندية العربية والإفريقية، مشددا على ان فريق شباب الأردن ينظر الى بطاقة التأهل، مؤكدا ثقته في جميع لاعبي الفريق بتقديم أفضل ما لديهم، وتحقيق نتيجة ايجابية بحجم خطف التأهل وتأكيد حضور الكرة الأردنية في المحفل التنافسي العربي.

على الطرف الآخر، أكد المدير الفني للنجم الساحلي فوزي البنزرتي على قدرات فريق شباب الأردن، منوها الى تنظيمه ولعبه بروح الفريق منوعا بين الامكانات الفردية والجماعية، منوها أنه تعرف على قدرات شباب الأردن من خلال مباراة الذهاب، وان فريق النجم الساحلي ينظر الى رد الاعتبار على أرضه وجماهيره والمرور بعيدا في البطولة العربية.

يذكر أن الاجتماع الفني الذي ترأسه مراقب المباراة الليبي عبدالناصر احمد، بحضور ممثلي الاتحاد العربي ماجد رحومة وابراهيم الماجد، طاقم الحكام المصري والليبي، وممثلي شباب الأردن رئيس الوفد عامر القماز، مدير الفريق وائل البنا والمنسق الاعلامي حسام صوافطة، تم فيه مناقشة آخر الترتيبات الادارية والفنية للمباراة، والتأكيد على تعليمات المباراة، واعتماد قوائم الفريقين والزي الرسمي للفريقين.

حوار المدربين

يغلب حوار المدربين على مجريات المباراة، التي ينطلق فيها شباب الأردن من اسلوبه المعتاد، بالعمل التكتيكي الجماعي، الذي يتفرع منه الاعتماد على قدرات الاختراق، وسرعة الارتداد للاعبي الثلث الهجومي من ملعب الفريق المستضيف، معتمدا على إغلاق ملعبه بحواجز دفاعية من منتصف الملعب بوجود ورد البري ومحمد الرازم ولؤي عمران، لزيادة قوة الخط الخلفي الذي يتواجد فيه أحمد الصغير، محمد مصطفى، شوقي القزعة، مصطفى كمال، أمام حارس المرمى رشيد رفيد، وينكمش مصطفى كمال وشوقي القزعة لتشكيل حاجز دفاعي ثان، الى جانب البري والرازم ولؤي عمران، والأخيران ينضمان الى المناورات الهجومية برفقة زيد أبوعابد وسمير رجا، خلف المهاجم الوحيد يوسف النبر.

من جانبه، يشهر المدير الفني للنجم الساحلي البنزرتي أسلحته الهجومية، منطلقا من طريقة 3-5-2، وتوزيع تكتيكه بين قدرات ثلاثي الخط الخلفي، المكون من رامي البدوي، زياد بوغطاس، عمار الجمل، لإغلاق البوابة الدفاعية امام حارس المرمى علاء الدين أيوب، ويترك مهمة الهجوم الهادر لأيمن الطرابلسي، سليم بوخنشوش، علي البريقي، أحمد بن وناس، حمزة لحمر، وايصال الكرات صوب المهاجمين كريم عريبي وبلال الماجري.

التشكيلة المتوقعة

– شباب الأردن: رشيد رفيد، أحمد الصغير، محمد مصطفى، شوقي القزعة، مصطفى كمال، ورد البري، محمد الرازم، لؤي عمران، زيد أبوعابد، سمير رجا، يوسف النبر.

– النجم الساحلي: علاء الدين أيوب، رامي البدوي، زياد بوغطاس، عمار الجمل، أيمن الطرابلسي، سليم بوخنشوش، علي البريقي، أحمد بن وناس، حمزة لحمر، كريم عريبي، بلال الماجري.