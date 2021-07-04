شباب الأردن يدك حصون الجزيرة بثلاثية ويتقدم لوصافة “كرة” المحترفين

محمد عمار

عمان – اجتاز فريق شباب الأردن منافسه الجزيرة بالفوز عليه بثلاثية نظيفة أمس في ستاد عمان الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم شباب الأردن للوصافة برصيد 15 نقطة خلف المتصدر الفيصلي (17 نقطة)، فيما بقي الجزيرة سادسا برصيد 11 نقطة، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي أقيمت أمس بين البقعة (الثاني عشر بدون نقاط) مع الجليل (العاشر برصيد 4 نقاط) في ستاد الأمير محمد.

شباب الأردن 3 الجزيرة 0

جاءت البداية بطيئة وهادئة، في ظل كرات مقطوعة هنا وهناك، مع البحث المشترك عن مكامن الخلل لدى الطرف الآخر، والسعي نحو السيطرة على منطقة العمليات، والبحث عن ملامسة الشباك وهو ما جاء في وقت مبكر، عندما أخطأ عمر قنديل في إعادة كرة صوب حارسه أحمد الجعيدي، فخطفها وسيم ريالات، وسار بالكرة، ولمح خالد أبو رياش في وضع أفضل للتسجيل، ليمررها صوبه، فسدد أبو رياش كرة أرضية على يسار الحارس الجعيدي الهدف الأول لشباب الأردن في الدقيقة 8.

الهدف المبكر للشباب، أضاء الطريق صوب لاعبي الجزيرة لفرض الأفضلية الواضحة على المجريات، بعدمت عاد نور الدين الروابدة وإبراهيم سعادة لربط خطوط الفريق، مع تقدم نور الدين موافي من الميسرة وعمر قنديل من الميمنة.

فتدقم حمزة الصيفي وعلي علوان من طرفي الوسط للإسناد الهجومي خلف عامر جاموس الذي سدد كرة “كرباجية” من خارج المنطقة أبعدها وليد عصام بمساعدة العارضة لركنية، فيما بقي عبدالله العطار المهاجم الصريح للجزيرة بين فكي كماشة دفاعات الشباب بنانا وحجازي.

وفي خضم بحث الجزيرة عن التعديل، مرر أحمد صبرة كرة بينية عميقة لمنتصف ملعب الجزيرة، وصلت خالد الدردور الذي سدد كرة قوية ملأت شباك حارس وليد عصام الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 18.

الهدف الثاني للشباب، سرّع من أداء الجزيرة الهجومي، وسط تراجع لاعبي المنافس للاسناد الدفاعي، حيث تراجع وسط الشباب فضل هيكل وأحمد صبرة لتقديم الدعم إلى جانب بنانا وحجاوي وشوقي القزعة وفيصل ابو شنب، مع بقاء المناورات الهجومية من خلال علوان والصيفي من طرفي المنتصف لاسناد وسيم ريالات والدردور، ومن خلال هجمات مرتدة التي بقيت خارج اطار الخطورة في ظل تواجد معتصم الجعبري وجبر خطاب.

الهجمات “الجزراوية” بقيت بعيدا عن التهديد الحقيقي لمرمى الجعيدي، مع تراجع لاعبي الشباب للاسناد الدفاعي، فنجحوا في كبح هجوم الجزيرة، والاعتماد على الدردور في الكرات المرتدة، ومع بداية الدقيقة الأخيرة للشوط، تحصل الشباب على كرة ثابتة، نفذها فصل أبو شنب ارتدت من جبر خطاب أمام محمد ذيب الذي سدد كرة “على الطاير”، مرت إلى أقصى الزاوية اليسرى للحارس وليد عصام الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 45، لتنتهي الحصة الأولى شبابية وبثلاثية بيضاء.

طرد بدون استثمار

اندفع الجزيرة بغية تقليص النتيجة، وسط تراجع جل لاعبي الشباب للمواقع الدفاعية والاعتماد على الكرات المرتدة، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب شباب الأردن محمد ذيب بالدقيقة 53، يندفع الجزيرة صوب المواقع الأمامية، ليمرر قنديل كرة صوب العطار سددها بأحضان الحارس الجعيدي.

قام مدرب الجزيرة بالدفع بورقتي خضر طه وحسين عبيدات عوضا عن الصيفي وجاموس، بحثا عن التقليص، فيما دفع مدرب شباب الأردن بورقة صلاح الدين الحسنات بديلا لصبرة، وذلك لتسريع وتيرة الهجمات المرتدة، ودفع مدرب الجزيرة بالبديل ليث حبول عوضا عن سعادة، ومع الدقائق الأخيرة ظهر الاستسلام الواضح للخسارة من قبل الجزيرة، وسط تسرع وكرات دون خطورة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بثلاثية بيضاء.

المباراة في سطور

النتيجة : فوز شباب الأردن على الجزيرة 3-0.

سجل الأهداف : خالد أبو رياش (8)، خالد الدردور (18)، محمد ذيب (45).

الملعب : ستاد عمان الدولي.

الحكام : قيس غوانمة، حمزة ابو عبيد، معتز الفراية وانس الخوالدة.

العقوبات : انذار لمحمد ذيب، صلاح الدين الحسنات، احمد الجعيدي (شباب الأردن)، حمزة الصيفي، علي علوان (الجزيرة)، مدرب الشباب وسيم البزور، البطاقة الحمراء للاعب الشباب محمد ذيب.

مثل شباب الأردن : أحمد الجعيدي، حجاوي حجازي، يايا بنانا، فيصل أبو شنب، شوقي القزعة، أحمد صبرة (صلاح الدين الحسنات)، فضل هيكل، أحمد ذيب، خالد ابو رياش (محمد أبو طه)، وسيم الريالات وخالد الدردور (موسى الزعبي).

مثل الجزيرة : وليد عصام، جبر خطاب، معتصم الجعبري، عمر قنديل (أحمد أبو شعيرة)، نور الدين موافي، ابراهيم سعادة (ليث حبول)، نورالدين الروابدة، علي علوان، حمزة الصيفي (حسين عبيدات)، عامر جاموس (حسين عبيدات) وعبدالله العطار.