شباب الأردن يصطدم بإغلاق الملاعب العشبية بداعي “الصيانة”

مصطفى بالو

عمان – قال المدير الفني لفريق شباب الأردن، محمود الحديد، إن الفريق يصطدم بعائق عدم القدرة على “التدريب” على ملاعب عشبية، وهو المأزق الذي حاول النادي ايجاد مخرج له خلال الفترة الماضية، منذ استئناف الفريق لتدريباته عقب انتهاء مهمة الذهاب بفوز مستحق على حامل لقب البطولة العربية فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة 2-1 في عمان.

وقال الحديد: “اجتهدنا والمسؤولين في شباب الأردن من أجل توفير الملعب من دون أن نجد وقفة من قبل المسؤولين في الملاعب العشبية، مع ممثل الكرة الأردنية في بطولة الأندية العربية-كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

جاء ذلك، في رد الحديد على استفسارات “الغد”، مستطردا: “من غير المعقول أن يكون هناك فريقان-شباب الأردن والجزيرة-، يمثلان الكرة الأردنية في محفلين مهمين عربيا وقاريا، لا يجدان فرصة للتدرب على ملعب عشبي، وإن كنا استثمرنا علاقتنا الطيبة مع مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، وتقدير مدير المدينة م.أحمد المهيرات لمهمتنا الوطنية في البطولتين الخارجيتين، لما توفر لنا اليوم-أمس السبت-، فرصة إجراء لقاء ودي جمعنا واشقاءنا في نادي الجزيرة، على ملعب المدينة العشبي”.

وأضاف الحديد: “انطلقت تدريبات الفريق عقب مباراة الذهاب بثلاثة أيام، وطيلة تلك المدة ونحن نتدرب على ملعب مجمع النادي في منطقة غمدان، ولم نحظ ولو بجرعة تدريبية في الملاعب العشبية المتعددة، وهو أقل ما يمكن توفيره لناديين يتأهبان لتمثيل الكرة الأردنية في منافستين قويتين، حيث يستعد شباب الأردن لخوض لقاء الإياب أمام النجم الساحلي في تونس، في الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الحالي، في مواجهة لا تقبل نتيجتها القسمة على اثنين، ونتطلع لتأكيد حضور الكرة الأردنية في الدور التالي من البطولة، وكذلك يتأهب فريق الجزيرة لخوض ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا أمام العهد اللبناني، والذي نتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام ايضا في ذات التاريخ على ستاد عمان الدولي”.

وتابع الحديد: “نجد وقفة صادقة من مجلس الإدارة برئاسة سليم خير، الذي يحاول تذليل كافة الصعوبات أمام الفريق في مهمته العربية الأهم، وتم ترتيب كافة إجراءات السفر لوفد شباب الأردن إلى تونس، حيث سيغادر الفريق أرض الوطن في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، في الوقت الذي يغلف تدريبات الفريق المعنويات العالية، ويتحدث اللاعبون بروح الفريق الواحد، ولغة التحدي والاصرار بوجه المعيقات والتحديات، وينظرون بوضوح إلى بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من المنافسة العربية، وهذا ما يريحنا في الجهاز الفني، ونمضي في إعداد الفريق بالشكل الذي يناسب الطموح”.

وعند سؤال الحديد عن أوضاع الفريق من كافة النواحي قبل السفر إلى تونس؟، أجاب: “في مباراة الذهاب أعطينا الجانب النفسي أهمية كبيرة، توازي تجهيز اللاعبين بدنيا ومعنويا وتكتيكيا لتلك المباراة، والحمدلله الفريق كان على قدر المسؤولية، وتوفقنا في انتزاع فوز مهم قبل السفر إلى تونس، لكن ندرك صعوبة الفريق التونسي على أرضه وبين جماهيره، وكذلك القيمة الفنية للاعبيه ومحترفيه ومدربهم، وننطلق من احترام المنافس، وننظر إلى الأمور بواقعية، ونمضي والجهاز المعاون في ذات الوتيرة، ونركز كثيرا على الجانب النفسي، وشحن المعنويات وتجهيز اللاعبين بدنيا، في الوقت الذي نعتبر المنافس كتابا مفتوحنا أمامنا، ونجهز الفريق وفق الأفكار الفنية وأدق التفاصيل التكتيكية عن النجم الساحلي”.

وأردف الحديد، قائلا: “نفتقد ورقة المدافع الخبير يوسف الألوسي، الذي نتمنى له التوفيق في مشواره الإحترافي في العراق، ونمضي في تجهيز المدافع شوقي القزعة، والذي يبدي تحسنا ملحوظا، ومن المنتظر أن يلتحق اليوم بتدريبات الفريق الجماعية، ونؤكد ثقتنا بجميع لاعبي الفريق، وقدرتهم على تجاوز الصعوبات بهمة وهمة نشامى الوطن، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في العودة ببطاقة التأهل إلى عمان”.