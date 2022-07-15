شباب الأردن يعبر محطة الصريح بصعوبة

مهند جويلس

عمان- عبر فريق شباب الأردن ضيفه الصريح بصعوبة، وتغلب بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، في اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد عمان الدولي.

ورفع شباب الأردن رصيده إلى النقطة السابعة عشرة، ومتقدما للمركز الخامس، فيما واصل الصريح تذيله جدول الترتيب ببقائه عند النقطة السابعة وفي المركز الثاني عشر والأخير.

وأقيمت في وقت متأخر من أمس مواجهة معان والفيصلي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتستكمل مباريات الجولة الحادية عشرة اليوم بمواجهتين، حيث يلتقي السلط صاحب المركز العاشر وبرصيده 8 نقاط نظيره مغير السرحان صاحب المركز الخامس وبرصيده 14 نقطة على ستاد عمان الدولي عند الساعة السادسة مساء، فيما يحل الجزيرة صاحب المركز الحادي عشر وبرصيده 7 نقاط، ضيفا على الوحدات صاحب المركز الثاني وبرصيده 20 نقطة، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الملك عبد الله الثاني.

شباب الأردن 2 الصريح 1

الحكام: مراد الزواهرة، عمرو عجاج، إبراهيم العموش وإسراء مبيضين حكمة رابعة.

الأهداف: وسيم ريالات د. 20، خالد الدردور د. 45 (شباب الأردن) محمد أبو عرقوب د. 65 (الصريح)

العقوبات: إنذار لأحمد عزام (الصريح)

مثل الفريقين:

شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس، سليم عبيد، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، حمزة النعيم (معاذ العليمات)، محمد أبو طه (أحمد صبرة)، خالد الدردور، وسيم ريالات (ثائر خليل)، دوجلاس (أويس زيادات).

المدير الفني: وسيم البزور

الصريح: مصطفى أبو مسامح، قصي نمر، يزن عبد العال، يوسف دراغمة (عارف الحاج)، عدي ارقيبات، إبراهيم الخب، أحمد عزام، معاذ محمود، أشرف المساعيد، خالد صياحين (طارق تيم)، محمد أبو عرقوب.

سيناريو الأهداف