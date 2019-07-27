شباب الأردن يلاقي النجم الساحلي في دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية

عمان – الغد – أسفرت قرعة الدور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال “كأس محمد السادس” الـ 29 والتي سحبت في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، اليوم السبت عن مواجهة شباب الأردن للنجم الساحلي التونسي.

قرعة دور الـ 32

– القوة الجوية * السالمية الكويتي.

– النجم الساحلي * شباب الأردن.

– الجيش السوري * نوا ديبو الموريتاني.

– الوداد المغربي * المريخ السوداني.

– الاسماعلي * أهلي بنغازي.

– الجزيرة الاماراتي * النصر العماني.

– الوصل الاماراتي * الهلال السوداني.

– الاتحاد السكندري * العربي الكويتي.

– أولمبيك أسفي * المتأهل من المجموعة 1.

– الترجي التونسي * النجمة اللبناني.

– مولودية الجزائر * ظفار العماني.

– الشرطة العراقي * الكويت.

– الرجاء المغربي * هلال القدس.

– الشباب السعودي * المتأهل من المجموعة 2.

– شباب قسطنطينة * المحرق البحريني.

– الاتحاد السعودي * العهد اللبناني.

"القرعة متوازنة والتقييم جيد وعادل لكل الفرق"

أحمد سعيد – ممثل فريق #الجزيرة الإماراتي

قرعة #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/uX2xxqZaBO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2019

وتجرى مباريات الدور الأول خلال الفترة من 20 آب (أغسطس) إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، بمشاركة 32 فريقاً، على أن تجرى قرعة دور الستة عشر في 8 تشرين الأول (أكتوبر)، وتقام مبارياته خلال الفترة من 18 إلى 30 من ذات الشهر، وجرى اقتراح إقامة قرعة الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي في الأول من كانون الأول ( ديسمبر).

المقبل على أن تُلعب منافسات ربع النهائي بداية من 13 كانون الأول (ديسمبر) 2019 وحتى كنون الثاني (يناير) 2020، فيما تلعب مباريات نصف النهائي في الفترة من 5 شباط (فبراير) وحتى نهاية آذار (مارس) 2020 والنهائي أحد أيام 18،17،16 نيسان (أبريل) المقبل على ملعب الأمير مولاي محمد بالعاصمة المغربية الرباط.

وجرى قبل إجراء القرعة تصنيف الأندية المشاركة إلى مستويين حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدول المشاركة بهدف عدم مواجهة ناديين من دولة واحدة في الدور الأول الـ32، وضم المستوى الأول إلى جانب الجزيرة والوصل، أيضاً النجم الساحلي (حامل اللقب) ، الترجي، الوداد والرجاء وأولمبيك أسفي (المغرب)، الإسماعيلي والاتحاد السكندري (مصر)، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الشباب والاتحاد (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، والجيش السوري.

في المقابل، شمل التصنيف الثاني أندية ظفار والنصر (عمان)، العهد والنجمة (لبنان)، شباب الأردن (الأردن)، هلال القدس (فلسطين)، نواذيبو (موريتانيا)، أهلي بنغازي (ليبيا)، المحرق (البحرين)، المريخ والهلال (السودان)، الكويت، العربي، السالمية (الكويت)، المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات في المجموعة (A) و(B) والتي تنطلق في آب (أغسطس) المقبل.