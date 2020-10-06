شباب الأردن ينتظر 10 % من صفقة انتقال التعمري لبلجيكا

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

علمت “الغد”، أن نادي شباب الأردن، ينتظر %10 من قيمة صفقة انتقال اللاعب موسى التعمري من أبويل القبرصي، إلى فريق آود هيفرلي لوفين البلجيكي.

وينص العقد المبرم بين شباب الأردن ونادي أبويل القبرصي، على حصول شباب الأردن على 10 % من قيمة انتقال اللاعب لفريق آخر ولمرة واحدة فقط.

ولم يتحدث شباب الأردن في تفاصيل هذا الموضوع، ولكن المعلومات تفيد أن النادي سيبدأ بالاطلاع على تفاصيل العقد، للحصول على نسبة 10 % مما حصل عليه نادي أبويل من الصفقة.