شباب الأردن يوقّع عقود المشاركة في البطولة العربية

عمان – الغد – وافق نادي شباب الاردن على دعوة الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمشاركة في كأس محمد السادس للأندية الابطال، كممثل وحيد للكرة الاردنية في البطولة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع عقود المشاركة، والذي جرى مساء أمس الثلاثاء، في مقر الاتحاد الاردني لكرة القدم، بحضور رئيس نادي شباب الاردن سليم خير، ونائبه جورج قعوار، الى جانب مدير البطولة طلال آل الشيخ والأمين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان، والأمين العام للاتحاد سيزار صوبر.

وتأتي دعوة شباب الاردن للتواجد في البطولة، بعد اعتذار الفيصلي والوحدات بشكل رسمي عن المشاركة، الى جانب ارتباط الجزيرة في الوقت ذاته بخوض الادوار النهائية من كأس الاتحاد الآسيوي.

وتنطلق منافسات البطولة عبر دور الـ32 اوخر شهر آب (أغسطس) المقبل، على أن تُسحب القرعة يوم 24 تموز (يوليو) الحالي في المغرب.