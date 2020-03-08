شباب الأهلي الإماراتي يُقيل مدربه الأرجنتيني اروابارينا

دبي – أقال شباب الأهلي متصدر الدوري الاماراتي لكرة القدم السبت مدربه الارجنتيني رودولفو اروابارينا، غداة التعادل مع النصر في المرحلة الثامنة عشرة من البطولة.

واعلن شباب الأهلي في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر” انهاء علاقته بمدربه ارواربارينا وتكليف “الاسباني جيرارد ساراغوسا مدرب فريق تحت 21 سنة لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم”.

#شباب_الأهلي ينهي علاقته بالمدرب أروابارينا ويُكلف مدرب تحت 21 سنة جيرارد زراغوسا حتى نهاية الموسم قررت شركة كرة القدم بنادي شباب الأهلي عن إنهاء علاقتها بمدرب الفريق الأول الأرجنتيني أروابارينا وتكليف الأسباني جيرارد زراغوسا مدرب فريق تحت 21 سنة لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) March 7, 2020

وتراجعت نتائج شباب الأهلي في المراحل الأخيرة من الدوري، ومن بينها التعادل مع النصر 2-2 الجمعة بعدما كان متقدما 2-صفر، ليتقلص الفارق مع مطارده العين الى ثلاث نقاط بعدما كان ثماني نقاط مع نهاية دور الذهاب.

ويقود اروابارينا (44 عاما) شباب الأهلي منذ 2018 وفاز معه بكأس الامارات وكأس الرابطة في الموسم الماضي.