شباب الأهلي يسقط مجددا أمام باختاكور بدوري أبطال آسيا

طشقند – أكد باختاكور الأوزبكستاني عقدته لنادي شباب الأهلي دبي بالفوز عليه للمرة الثالثة (2-1) في ثالث مواجهة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين في طشقند، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وسجل جلال الدين ماشارايبوف بالدقيقة (18) والصربي دراغان سيران في الدقيقة (70) هدفي باختاكور، والاسباني بيدرو كوندي في الدقيقة (67) هدف شباب الأهلي العائد الى المسابقة القارية بعد غيابه عن النسختين الماضيتين.

وأتت المباراة قبل ساعات من لقاء ثانٍ في المجموعة ذاتها، يجمع بين حامل اللقب الهلال السعودي وشهر خودرو الإيراني في دبي، حيث عانى شباب الأهلي وصيف نسخة العام 2015 من الأرض المبتلة بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت على أرض الملعب قبل المباراة وخلالها، ووجد لاعبوه صعوبة بالغة في تناقل الكرة.

FULL-TIME | 🇺🇿 @Pakhtakor_fc 2 : 1 @Shabab_AlAhliFC 🇦🇪

Pakhtakor nab the 1st three points of the #ACL2020 with a hard fought win over visitors Shabab Al-Ahli on a drenched night.#PAKvAHL pic.twitter.com/ZKk9I4FkbK

— #ACL2020 (@TheAFCCL) February 10, 2020