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شباب الاردن يتوج بطلا للدوري النسوي للمحترفات

منذ ساعتين

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عمان – الغد – توج شباب الاردن بطلاً للدوري النسوي للمحترفات لموسم 2019، بفوزه على نظيره عمان بهدف وحيد سجلته اللاعبة المحترفة اليس، في المباراة الفاصلة التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب “البولو”.

وتوج فريق شباب الاردن بكأس البطولة وميداليات المركز الأول بحضور عضوتي الهيئة التنفيذية للاتحاد ستيفاني النبر وسمر نصار، بالاضافة الى الامين العام سيزار صوبر، فيما نال فريق عمان ميداليات المركز الثاني، واستقر الارثوذكسي ثالثاً برصيد 22 نقطة وبفارق الاهداف عن الاستقلال.

وتقرر اقامة المباراة الفاصلة، بعد ان استمرت الصدارة المشتركة لكل من عمان وشباب الاردن لترتيب فرق الدوري برصيد 31 نقطة، مع نهاية مباريات الجولة الاخيرة، التي اقيمت الجمعة والسبت الماضيين.

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