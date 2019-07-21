شباب الاردن يقسو على النصر في ختام الأسبوع 9 بدوري المحترفات

عمان – الغد – اختتمت مساء أمس السبت، مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري النسوي للمحترفات لكرة القدم، بفوز شباب الاردن على النصر بنتيجة 17-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “البولو”.

وكانت مباريات الأسبوع التاسع انطلقت الجمعة، حيث تغلب الاستقلال على الحسين بهدف نظيف، فيما فاز عمان على الاهلي بنتيجة 16-0.

وعزز عمان صدارته لجدول الترتيب برصيد 19 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف على شباب الاردن والاستقلال، فيما حل الارثوذكسي رابعاً برصيد 10 نقاط، والاهلي خامساً برصيد 5 نقاط، والحسين سادساً برصيد 4 نقاط، والنصر سابعاً برصيد نقطة واحدة.

ويفتتح الاهلي والارثوذكسي مباريات الاسبوع العاشر عند الساعة 5:00 عصر يوم الجمعة المقبلة على ملعب “البولو”، فيما يلتقي الاستقلال وشباب الاردن عند الساعة 8:00 مساءً على ذات الملعب، على أن تختتم منافسات الأسبوع العاشر بمواجهة عمان والنصر عند الساعة 6:00 مساء السبت على ملعب “البولو”.