شباب الاهلي الاماراتي يتعاقد رسميا مع البرازيلي دي سوزا

دبي – أعلن نادي شباب الاهلي الاماراتي تعاقده مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا بعد فسخ عقده مع الوحدة.

وأكد شباب الاهلي وصيف الدوري الاماراتي وبطل الكأس في الموسم الماضي، تعاقده مع دي سوزا في صفقة انتقال حر دون ذكر تفاصيل الصفقة.

وكان ليوناردو (27 عاما) تألق مع الوحدة بشكل لافت وساهم في قيادته الى دور الـ16 من دوري ابطال اسيا قبل خروجه امام النصر السعودي، بعدما سجل 9 أهداف تصدر بهم ترتيب الهدافين حتى الان.

لكن الهداف البرازيلي فسخ تعاقده مع الوحدة الذي يمتد للموسم المقبل بشكل مفاجئ بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي.

(أ ف ب)