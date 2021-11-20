شباب الحسين يتأهل لملاقاة وادي موسى في نهائي دوري الطائرة

عمان-الغد- تأهل فريق شباب الحسين لملاقاة فريق وادي موسى في نهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه اليوم السبت على نظيره فريق العودة بثلاثة أشواط مقابل شوط، وبواقع (23-25) (25-23) (25-22) (25-17) في المباراة التي أقيمت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المربع الذهبي.

وبهذا الفوز، تمكن فريق شباب الحسين من احتلال صدارةالمربع الذهبي، بعد أن وصل للنقطة 32، فيما بقي العودة عند النقطة 27 وفي المركز الرابع.

وفي التوقيت ذاته، تمكن فريق الكرمل من تجاوز نظيره وادي موسى بنتيجة (3-1) وبواقع (25-11) (19-25) (25-16) (25-22)، في اللقاء الذي أقيم في صالة الأمير محمد.

ولم ينجح فريق الكرمل بالوصول إلى المشهد الختامي، إذ كان ينتظر تعثر شباب الحسين ليضمن البطاقة الثانية، ليصل إلى النقطة 30 وبقائه في المركز الثالث، فيما تراجع وادي موسى للمركز الثاني عند النقطة 31، بعد ضمانه في الجولة الماضية التأهل للمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة الطائرة عن مواعيد جديدة لمباريات النهائي والمركز الثالث، علما بأن المباراة النهائية تتكون من 3 مباريات، والفريق الذي يتمكن من الفوز في مواجهتين يحصد اللقب، علما بأن وادي موسى هو حامل لقب النسختين الماضيتين.