شباب الحسين يتخطى الوحدات ويشاركه بصدارة “طائرة” الممتاز

عمان- تخطى شباب الحسين نظيره الوحدات بصعوبة بالغة بنتيجة 3-2 وبواقع 19-25، 28-26، 25-23، 21-25، 15-11، في المبارة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء الأربعاء لحساب الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة.

ووصل شباب الحسين والوحدات إلى النقطة العاشرة وفي صدارة الترتيب.

ومثل الوحدات في اللقاء كل من يعقوب القهوجي، أحمد العواملة، محمد القطامي، سائد الحسن، الكوبي كايرو، محمد جمال، يوسف خشان، والليبرو خالد شباب.

ومثل شباب الحسين ياسر عثمان، خالد أبومشرف، خالد أبومشرف، حسن غانم، البرازيلي أغور، إياد ماضي، محمود النقيب، أحمد العمري، والليبرو محمد أبوكويك.