شباب الحسين يجتاز الوحدات ويظفر بلقب “سوبر” الطائرة

مصطفى بالو

عمان – جرد فريق شباب الحسين منافسه التقليدي الوحدات من لقب كأس السوبر، ونال أول ألقاب الموسم 2023، بعد الفوز بنتيجة 3-0، بواقع 25-13 و28-26 و25-23، في المباراة التي جرت أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتوج نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، فريق شباب الحسين باللقب، بحضور رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص، ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة.

وحمل شباب الحسين لقب كأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخ المسابقة، بعد أن توج به في الأعوام 2007، 2011، 2015، 2017، فيما بقي الوحدات صاحب الرقم الأعلى بعدد مرات الفوز باللقب (7 مرات في الأعوام 2004، 2005، 2009، 2010، 2012، 2016، 2022)، فيما فاز الكرمل باللقب مرتين العامين 2013 و2014، ووادي موسى مرة واحدة العام 2021.

وأدار المباراة الدولي عمر عاشور حكما أولا، ومحمد الزيودي حكما ثانيا.

ومالت الجاهزية النفسية والفنية لصالح شباب الحسين مع إنطلاق الشوط الأول، عندما أحسن معده ياسر مجاهد التلاعب بحوائط صد الوحدات، وفتح الثغرات أمام ساحقات خالد أبو مشرف وإياد ماضي وإبراهيم عبد الحميد ومهند جروان، من مختلف محاور الشبكة، وبدت حوائط صد الوحدات “هشة” وانكشف الملعب الخلفي، ما منح الشباب التقدم 5-0 و7-1، وحاول معد الوحدات محمد راتب استنهاض همم الضاربين أحمد نافز والكوبي لازارو ومحمد القطامي وسائد الحسن، إلا أن تناسق ألعاب شباب الحسين وضبط الملعب الخلفي من قبل الليبرو أيهم خنفر، منح الفريق التفوق 11-4 و15-8 و21-11، لينهي الشوط الأول بنتيجة 25-13.

ويبدو أن تعليمات المدير الفني للوحدات رائد الحمود ، كانت صارمة إلى لاعبيه في الاستراحة بين الشوطين، ليظهر “الأخضر” بشكل ثان في الشوط الثاني، وعمد إلى تحسين حوائط الصد، ونجح في تفعيل انطلاقات القطامي ولازارو والحسن بطول الشريط العلوي للشبكة، في ظل تعدد الأخطاء في ألعاب الشباب وانكشاف الملعب الخلفي، وارتباك في الألعاب الهجومية، رغم محاولات المعد ياسر مجاهد في ترتيب أوراق الفريق، وتمويل انطلاقات خالد أبو مشرف وعبد الحميد وجروان والعمري، لتمضي الأحداث حتى التعادل 10-10، قبل أن يتقدم الوحدات 15-11.

وعاد شباب الحسين بحضوره وتناسق عملياته الدفاعية والهجومية، في ظل معالجات المدير الفني وليد العسود، ليقلص الشباب ثم يتقدم 18-17، وعاد الوحدات وعدل النتيجة 18-18 و19-19، وتقدم “الأخضر” 20-19 ولحق به الشباب 20-20، لتشتعل الأحداث مع بدء العد التنازلي لنهاية الشوط الثاني، وتكررت التعادلات، لينهي شباب الحسين الشوط الماراثوني لصالحه بنتيجة 28-26.

وعاد التكافؤ ليغلف أحداث الشوط الثالث، في ظل رغبة الوحدات بتقليص نتيجة الأشواط للاحتفاظ باللقب، فيما شد شباب الحسين الخطى نحو الفوز لاستعادة اللقب، وبرع مجاهد، في إدارة عمليات شباب الحسين، بين تمويه حوائط الصد وتمويل عبدالحميد وحسن أبو مشرف ومهند جروان وإياد ماضي، وإسقاط الكرات الذكية.

ورد الوحدات من خلال معده محمد راتب، وغلف التعادل الأحداث حتى النقطة 7-7 و8-8، قبل أن يمسك شباب الحسين بزمام العمليات الهجومية ويتقدم 15-12، وعاد الوحدات ليتمسك بطموح الفوز، وتناسقت عملياته تحت الشبكة وبرعت حوائط صده في رد ساحقات الشباب، ليتقدم 20-18، و21-19، إلى أن الشباب واصل إصراره وتكرر التعادل قبل أن يحسم شباب الحسين الشوط الثالث 25-23 والمباراة بنتيجة 3-0.