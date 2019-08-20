شباب الحسين يستضيف صما بكأس الأردن للكرة الطائرة

خالد المنيزل

عمان – تقدم فريق الوحدات خطوة كبيرة جدا باتجاه المحافظة على لقب كأس الأردن بالكرة الطائرة، حينما حقق فوزا صعبا على فريق الكرمل بنتيجة 3-1، بواقع 23-25، 25-23، 25-19، 25-16، في لقاء أقيم بينهما أول من أمس في قاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حيث قدم الفريقان مستوى متطورا اعاد للاذهان نهائيات الكرة الطائرة الأردنية أيام الثمانينيات.

وجاء اللقاء قويا ومثيرا ومليئا باللمحات الفنية والخطط الهجومية والدفاعية التي طبقها الفريقان، وكان بطلاها صانعي الألعاب محمد راتب (الوحدات) ومحمد الناجي (الكرمل).

وتقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم مباراة واحدة في الدور الثاني بين فريقي شباب الحسين وصما في صالة قصر الرياضة، بمدينة الحسين للشباب.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم الأحد 22 آب (اغسطس) في صالة قصر الرياضة، الأولى بين العودة والفائز من صما وشباب الحسين عند الساعة الخامسة مساء، والثانية بين الوحدات ووادي موسى عند الساعة السابعة مساء، بينما تقام المباراة النهائية للبطولة عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 27 الحالي بقاعة قصر الرياضة.

الوحدات 3 الكرمل 1

جاء الشوط الأول قويا ومثيرا تبادل فيه الفريقان الهجوم الفعال والدفاع المحكم في كافة ارجاء الملعب، حيث استمر الشوط الأول نحو 46 دقيقة، ونجح صانعا الألعاب بقيادة فريقيهما ببراعة، من خلال توجيه الكرات النموذجية بدقة للضاربين حسب الطلب، وسار الشوط متكافئا نقطة بنقطة حتى العدد 4-4، بعد ذلك تقدم الكرمل سريعا 11-5 بعد ان اتقن حوائط الصد الثنائية بنجاح كبير أمام هجمات الوحدات، لكن مدرب الوحدات غير من خطته الهجومية واعتمد على الدفاع عن الملعب الخلفي، والهجوم الفعال من العمق بواسطة سائد الحسن ومن الميسرة بواسطة محمد القطامي، ليتقلص الفارق سريعا ويحقق الوحدات التعادل 17-17، ويتقدم للمرة الأولى حتى العدد 20-18، لكن الكرمل استعاد حيويته بعد ان أتقن الناجي توجيه الكرات للضاربين محمد البخيت وعبادة فخري وسليمان الصقر وخالد هلال من الأطراف والخط الخلفي ومصطفى حاتم من العمق، ليحقق الكرمل التعادل 23-23، ثم يحسم الشوط لصالحه بواقع 25-23.

وجاءت بداية الشوط الثاني على رتم الشوط الأول، فتقدم الكرمل سريعا 10-5، بفضل الدفاع المحكم والهجوم الفعال خاصة من محمد البخيت، لكن محمد القطامي امتلك زمام المبادرة بعد ان تلقى كرات محمد راتب النموذجية وهاجم من الميسرة بقوة، الى جانب توجيه الإرسالات بدقة الأمر الذي عجز فيه لاعبو الكرمل عن التعامل معها، وتبادل كل من احمد العواملة وعودة حسن الهجوم من الأطراف، وتناوب سائد الحسن وعبدالله سعيفان على معالجة الكرات من العمق، ليحقق الوحدات التعادل 17-17، ويتقدم الكرمل من جديد 20-17 بفضل كرات عبادة فخري، لكن الوحدات امتلك قوة الدفاع بتواجد خالد شباب في الملعب الخلفي وحقق التعادل 21-21، وحسم الوحدات الشوط لصالحه بواقع 25-23.

وتواصلت الإثارة بالشوط الثالث وتقدم الوحدات 8-5، والكرمل يطارده 9-8، لكن اجاد محمد القطامي وسائد الحسن بكراتهما الهجومية ليتقدم الوحدات سريعا 21-13، وينال الشوط 25-19، وحسم الشوط الرابع والمباراة لصالحه بواقع 25-16.