شباب الحسين يفوز على فريق نادي مليح في دوري الطائرة الممتاز

عمان – الغد – حقق فريق شباب الحسين الفوز على فريق نادي مليح بنتيجة 3-1، بواقع 22-25، 25-13، 25-19، 25-22، في اللقاء الذي أقيم بينهما في صالة الأمير هاشم في مادبا، في ختام الجولة الأولى من دوري الطائرة الممتاز.

وحقق فريق وادي موسى الفوز على فريق صما بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 25-16، 25-15، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس في صالة الأمير فيصل في القويسمة.

ومع انتهاء مباريات الجولة الأولى يتصدر الكرمل ووادي موسى وشباب الحسين الدوري برصيد 3 نقاط لكل منهم ، يليه فريق العودة نقطتان، الوحدات بنقطة واحدة، وعيرا وصما ومليح بدون نقاط.

شباب الحسين 3

مليح 1

جاء الشوط الأول قويا ومتكافئا من كلا الفريقين وقدما مستوى متميز ، خاصة اللاعبين المحترفين، وسار الشوط نقطة بنقطة حتى العدد 21-21، الا ان فريق مليح اتقن الدفاع والهجوم مستفيداً من ميزة الارض والجمهور، وتشكيلته المميزة بقيادة موزع الكرات ماجد البس، والضاربين البرازيليين رينان برازيلي وسواريز،الى جانب احمد الشخريتي وعلي ثامر، ومحمد النقيب، وتميز واللاعب الحرعلي مقدادي بانقاذ الكرات لينال مليح الشوط بنتيجة 25-22.

وعاد شباب الحسين بالشوط الثاني ولعب بحيوية من خلال صانع الألعاب ياسر مجاهد، والضاربين البرازيلين لونارادو اوليفارو وبرونو بالتر، عبدالرحمن غانم حسن ابومشرف، أحمد العمري واللاعب الحر احمد صقر، وفرض تفوقه بالكامل لينال الشوط سريعا 25-13، وبنفس الأسلوب نال الشوط الثالث 25-19،

وتحسن الآداء من الفريقين بالشوط الرابع وارتفع المستوى الفني، الا ان خبرة لاعبي شباب الحسين حسمت الشوط والمباراة لصالحه بواقع 25-22.