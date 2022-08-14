شباب الحسين يواجه ديرعلا والوحدات ينتظر العودة

مهند جويلس– تفتتح اليوم منافسات المربع الذهبي من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، وذلك من خلال مواجهتين تستضيفهما صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب اليوم.

وفي المواجهة الأولى، يخوض شباب الحسين مواجهة مهمة مع ديرعلا عند الساعة السادسة مساء، على أن يلتقي الوحدات والعودة على الصالة ذاتها عند الساعة الثامنة مساء.

وكانت الفرق الأربعة تأهلت إلى المربع الذهبي بعد احتلالها المراكز الأربعة الأولى، إذ أنهى شباب الحسين والوحدات المرحلة الأولى وهما في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، مع أفضلية لشباب الحسين بفارق المواجهات، فيما حل العودة في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وجاء ديرعلا بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي تتنافس فيه فرق التعاون 5 نقاط، والبقعة والكرمل 3 نقاط على مقعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى، بعد ضمان وادي موسى الهبوط لدوري الأولى بعد اعتذاره عن المشاركة في بداية المسابقات المحلية.

وتحمل الفرق المتأهلة للدور الثاني نقاطها التي ظفرت بها في المرحلة الأولى، على أن تقام مباريات المربع الذهبي لفرق المقدمة من مرحلتين (ذهاب- إياب)، فيما تلعب مباريات الهبوط من مرحلة واحدة.

ويتطلع شباب الحسين بقيادة المدرب إسماعيل توفيق،

إلى مواصلة النتائج الإيجابية ببطولة الدوري، وذلك بعد فوزه على ديرعلا بالمرحلة الأولى بنتيجة (3-1)، إضافة إلى عدم خسارته بأي مباراة، من خلال الاعتماد على عدد جيد من اللاعبين، أبرزهم: ياسر مجاهد، خالد أبو مشرف، إياد ماضي، إيغور، محمود النقيب، محمد أبو كويك وحسن مشرف.

فيما يسعى دير علا بقيادة المدرب جميل أبو الرب، إلى إيقاف تقدم شباب الحسين، ومحاولة التقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب، باعتماده على ثلة من اللاعبين وهم: إسلام الدراغمة، حسين كمونة، وائل رداد، محمد زبيدي، محمد الشخريتي، عبد الله اسعيفان وأحمد بني عامر.

وفي المباراة الثانية، لن تكن مهمة الوحدات سهلة من أجل الظفر بنقاط المواجهة كاملة، وهو ما أبلغه مدرب الوحدات ماجد البس للاعبيه، من أجل مواصلة السعي نحو حصد لقب الدوري، معتمدا في مواجهته للعودة على كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد العواملة، ألفريدو، محمد القطامي، سائد الحسن، يوسف خشان، خالد شباب ويعقوب القهوجي.

فيما يمني العودة النفس بتحقيق سيناريو يخدمه هو الآخر في طريقه نحو المنافسة على اللقب، بقيادة المدرب فايز الدعجة، واللاعبين الأبرز وهم يحيى شحادة، إبراهيم الرفاعي، كفالو، زياد زبدية، عبد الله سنان وفادي خريس، على أمل تعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في الدور الأول بنتيجة (3-1) من الوحدات.