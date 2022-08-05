شباب الحسين يواجه طموح العودة.. والوحدات يخوض اختبار التعاون

مصطفى بالو – تتجدد المنافسة في الجولة السادسة من دوري الكرة الطائرة للأندية الممتازة اليوم، والتي يبحث فيها شباب الحسين برصيد 13 نقطة، عن التوغل في الصدارة، عندما يواجه العودة (8 نقاط) الذي ينشد المزاحمة على بوابة المربع الذهبي، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة 7 في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

في الوقت ذاته، يواصل الوحدات (10 نقاط) المطاردة، وهو يقف أمام اختبار التعاون المجتهد (5 نقاط)، في المباراة التي ستقام بالتوقيت ذاته في صالة قصر الرياضة.

شباب الحسين – العودة

يعيش شباب الحسين نشوة الانتصارات المتتالية، مع وقوفه بعيدا بالصدارة، وينوي المدير الفني لفريق شباب الحسين إسماعيل توفيق استثمار المعنويات المرتفعة وتعزيزها خلال التدريبات، بهدف مواصلة الصدارة والدخول إلى المربع الذهبي برصيد كبير من النقاط إلى المربع الذهبي، معتمدا على قدرات معده المتألق ياسر عثمان، في توجيه طلعات الفريق الهجومية عبر حسن وخالد مشرف وأحمد ماضي والبرازيلي أجور عبر الطرفين، والعودة إلى قدرات إياد ماضي وحسن غانم في الهجوم من العمق، في الوقت الذي يتكفل فيه الليبرو محمد أبوكويك في احباط هجمات التعاون، وترتيب الهجوم من الخلف بتوصيل كراته إلى صانع الألعاب.

من جانبه، يحاول مدرب العودة فايز الدعجة، إعادة ترتيب أوراقه، في ظل قراءته لأسلوب ومفاتيح لعب شباب الحسين، من خلال العمل على تشييد حوائط الصد المنيعة، والرد بالكرات الساحقة عبر قدرات صانع الهجمات إبراهيم الرفاعي، وتمويل أيادي يحيى شحادة، عبدالله سنان، محمد ملكاوي، المحترف كفالو، أسامة خريس، وزيد زبدية، للهجوم من مختلف محاور الشبكة، والاستفادة من قدرات الليبرو فادي خريس وخبرته في اغلاق الملعب الخلفي.

الوحدات – التعاون

ويتقدم الوحدات في ظل تعليمات دقيقة من مدربه ماجد البس، وتوجيه بوصلة لاعبيه نحو حسم الأشواط، وكسب النقاط للعودة إلى صدارة الدوري ومزاحمة الشباب، مهتما في فرض التوازن الهجومي من خلال قدرات معده يعقوب القهوجي، في إدارة الطلعات الهجومية وتنويعها بين أيادي أحمد العواملة، محمد القطامي والمحترف كايرو، عبر المنافذ ونقاط الضعف في خطوط التعاون من الطرفين، بتواز مع قدرات محمد جمال وسائد الحسن من عمق الشبكة، والاستفادة من قدرات القطامي في حسن الاستقبال ودعم الدور الدفاعي لليبرو خالد شباب أمام ساحقات التعاون.

على الطرف الثاني، يهدف مدرب التعاون إلى تعزيز روح التنافس بين لاعبيه، وتوجيه تركيزهم في الشقين الهجومي واستقبال الكرات والدفاع عن منطقته، موجها المعد عمر الصقر في ضرورة تمويه حوائط صد الشباب، واستثمار قدرات ضاربيه حمزة النمرات، محمد دقماق، المحترف سواريز وأمين السطري، في استثمار نقاط الضعف الدفاعية للشباب على الأطراف وعمق الشكبة، مع استنفار طاقة الليبرو يوسف مقدادي في إغلاق الملعب الخلفي.

الترتيب النقطي

يقف بالمركز الأول شباب الحسين برصيد 13 نقطة وله 576 نقطة وعليه 435 نقطة من 5 مباريات، والوحدات ثانيا برصيد 10 نقاط و361 نقطة وعليه 308 نقاط، والعودة ثالثا برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، وله 360 نقطة وعليه 350 نقطة، والتعاون رابعا بـ5 نقاط من 4 مباريات وله 359 نقطة وعليه 369 نقطة، والبقعة خامسا برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، وله 216 نقطة وعليه 354 نقطة، والكرمل سادسا برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، وله 437 نقطة وعليه 484 نقطة، ودير علا بالمركز السابع برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، وله 320 نقطة وعليه 329 نقطة.