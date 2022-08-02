شباب الحسين يواصل الصدارة والوحدات يطارده في “طائرة” الممتاز

عمان-الغد واصل فريق شباب الحسين صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة، وذلك بعدما عاد بفوز ثمين ، على حساب فريق الكرمل بنتيجة 3-1، بواقع 25-15، 18-25، 25-22 و25-20، في المباراة التي جرت مساء اليوم في صالة قصر الرياضة، ليرفع شباب الحسين رصيده إلى 13 نقطة.

فيما توقف رصيد الكرمل عند 3 نقاط في الوقت الذي يطارده فيه فريق الوحدات حين تجاوز العودة بنتيجة 3-1، بواقع 25-19، 23-25، 25-13، 25-21، في المباراة التي جرت في صالة الأمير محمد بالزرقاء، حيث عزز الوحدات رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني، فيما تراجع العودة إلى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وذلك لحساب الجولة الخامسة من المنافسات.