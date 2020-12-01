شباب السلط يطلقون مبادرة “قدوتنا سيدنا وسلامتنا بكمامتنا”

السلط – أطلق شباب السلط بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى و الشرطة المجتمعية في محافظة البلقاء مبادرة اجتماعية توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تحت عنوان (قدوتنا سيدنا وسلامتنا بكمامتنا ).

وتهدف المبادرة إلى توزيع الكمامات و بروشورات توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالتباعد و التعقيم المستمر و ارتداء الكمامات كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على أهمية ذلك في الوقت الحالي لحين إيجاد لقاح لهذا الفيروس.

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان إن الهدف الأساس من هذه المبادرة أن نتبع القدوة الأولى في هذا الوطن و هو جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والذي أطلق مبادرة مهمه هدفها المحافظة على سلامة المواطن وصحتة وأمنه وإبعاد شبح العدوى وانتشار الفيروس في هذا الوطن ، مضيفا ليس اكبر من أن يكون الأردنيين صفا واحدا في مجابهة مثل هكذا مخاطر و نحن اليوم والبشرية جمعا نتعرض لفيروس سجل أرقام فلكية في العدوى وأرقام عالية بالوفيات.

وقال مدير شرطة محافظة البلقاء العميد تامر المعايطة ان السلط كعادتها تكرم ضيفها وأهالي السلط نشامى ونشميات يقدمون مفهوماً رائعاً و حضارياً لمعنى الأمن المجتمعي، مبينا أن رجال الأمن و المجتمع شركاء في تحقيق الأمن و الأمن الصحي.

واضاف ان مبادرة أبناء السلط تاتي استجابة لنداء جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تحقيق الوعي الصحي بأعلى درجاته لدى أبناء الأردن لنجتاز هذه الجائحة معا وبهمة الجميع، مشيرا الى ان المبادرة ستكون بالتعاون والتشارك مع الشرطة المجتمعية في الأمن العام .

وقال الشاب حمزه عوامله نحن في هذه المبادرة نمثل شباب السلط و نعكس صورة السلط وأبنائها بالتزامنا بالتباعد و ارتداء الكمامات، موجها شكره لكل من ساهم في انجاح هذه المبادرة.