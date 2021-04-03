“شباب العاصمة” ترفض طلب الوحدات بشأن آلية تحويل “العضوية المؤازرة”

عمان-الغد- قررت مديرية شباب العاصمة/وزارة الشباب، عدم الموافقة على كتاب نادي الوحدات بشأن تحويل الأعضاء المؤازرين إلى أعضاء عاملين، وتأجيل التنفيذ حتى 15 أيار (مايو) المقبل.

وكانت الهيئة الإدارية المؤقتة الثانية، قد طلبت في وقت سابق البدء بتنفيذ آلية قبول ما يقارب 2500 عضو، كأعضاء عاملين في الهيئة العامة لنادي الوحدات، في ظل آلية تضمن مراعاة الوضع الوبائي المحلي، والإجراءات الحكومية الوقائية للحد من انتشار “فيروس” كورونا.

لكن وزارة الشباب/ مديرية شباب العاصمة، أكدت التزامها بتطبيق القرار الحكومي بإغلاق الاندية والمنشآت الرياضية، بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي للنادي محمد غنام.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات وجهت كتابا إلى مديرية شباب العاصمة جاء فيه: “يرجى التكرم بالعلم بأن نادي الوحدات سيبدأ باستقبال طلبات التحول من عضو مؤازر إلى عامل للذين مضى على عضويتهم أكثر من سنة وذلك باستدعاء 20 شخصا يوميا حسب الأحرف الأبجدية اعتبارا من1-4-2021، وذلك في موقع ملاعب النادي – غمدان، مع الأخذ بمعايير السلامة العامة كاملة يوميا، بحيث يكون هناك فاصل زمني بين كل شخص وآخر مدته 10 دقائق لاستكمال تعبئة الطلب والتوقيع عليه أصوليا أمام اللجنة المشكلة لهذه الغاية”.