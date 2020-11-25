شباب العقبة في ضيافة الجزيرة.. وسحاب يلاقي الصريح

عمان – الغد – تنطلق اليوم مباريات الجولة 14 من دوري المحترفين لكرة القدم، حيث سيكون ستاد الأمير محمد عند الساعة 4 مساء، مكانا للمواجهة بين فريقي شباب العقبة “12 نقطة”، والجزيرة “25 نقطة”، فيما تقام مباراة سحاب “13 نقطة”، والصريح “14 نقطة”، عند الساعة 6.30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتتواصل المباريات يوم غد الجمعة، عندما يلتقي فريقا الرمثا “22 نقطة” والسلط “17 نقطة”، عند الساعة 4 مساء على ستاد الحسن، فيما يشهد ستاد الملك عبدالله الثاني عند الساعة 6.30 مساء، مواجهة شباب الأردن “16 نقطة” والأهلي “7 نقاط”.

وتختتم الجولة 14 يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا الوحدات “31 نقطة” ومعان “16 نقطة”، عند الساعة 4 مساء على ستاد عمان، فيما يستضيف الحسين إربد “19 نقطة” نظيره الفيصلي “17 نقطة”، على ستاد الحسن عند الساعة 6.30 مساء.

وكان اتحاد كرة القدم أصدر جدول الجولات المتبقية من الدوري “من الرابعة عشرة وحتى الثانية والعشرين”، من دون وجود فترات توقف، بحيث تنتهي البطولة يوم السبت 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، تاركا تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة الأخيرة، لمعرفة تفاصيل الصراع على لقب الدوري، او الفرق المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

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