آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة القدم

شباب العقبة يحتج على التحكيم في دوري المحترفين

منذ 34 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – احتج نادي شباب العقبة، على الاخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة فريقه الأخيرة بدوري المحترفين لكرة القدم أمام فريق الصريح، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0.
وقال رئيس النادي رجب درويش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النادي خاطب رسميا اتحاد كرة القدم اليوم الاحد، لتوضيح الاخطاء التي ارتكبها الحكم مراد الزواهرة في المباراة، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، داعيا الى اتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاخطاء.

مقالات ذات صلة

اتلتيكو مدريد يواصل التدريبات بدون سيميوني وكوستا وأرياس المصابين بكورونا

منذ 43 دقيقة

ماريني يفوز بلقب “موتو 2” ويتصدر الترتيب العام

منذ ساعتين

البريطاني ماكفي يحرز لقب “موتو 3”

منذ ساعتين

هاتريك صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على ليدز وارسنال يسقط فولهام بثلاثية

منذ ساعتين
انتخابات 2020
58 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock