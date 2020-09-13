شباب العقبة يحتج على التحكيم في دوري المحترفين

عمان – احتج نادي شباب العقبة، على الاخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة فريقه الأخيرة بدوري المحترفين لكرة القدم أمام فريق الصريح، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0.

وقال رئيس النادي رجب درويش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النادي خاطب رسميا اتحاد كرة القدم اليوم الاحد، لتوضيح الاخطاء التي ارتكبها الحكم مراد الزواهرة في المباراة، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، داعيا الى اتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاخطاء.